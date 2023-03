El video cuenta con más de 3.5 millones de reproducciones. Foto: Cuartoscuro

Jenny Ángel, creadora de contenido de Michoacán, recordó a su mejor amiga a 10 años de haber desaparecido. El video con el emotivo relato fue compartido en su cuenta de TikTok (@cyprezangel) y hasta el momento cuenta con 3.5 millones de reproducciones.

El relato de Jenny ha conmovido a miles de internautas porque, tristemente, es una historia bastante conocida en nuestro país. Además de palabras de solidaridad, en los comentarios también se comparten anécdotas similares.

Su mejor amiga lleva 10 años desaparecida

En su “storytime”, Jenny cuenta que conoció a su mejor amiga, Karla, cuando ambas tenían alrededor de 9 años. Ella recuerda, que cuando eran niñas y Karla era regañada por su mamá, ambas se salían corriendo de la casa.

“Era algo tan lindo lo que teníamos ella y yo. La verdad es que no me puedo quejar, no puedo decir nada malo. Lo único que no me gustaba es que luego me pegaba, y me pegaba bien fuerte”. Recuerda Jenny en su video

Cuando las dos estaban por entrar a la universidad, Jenny se mudó a otra ciudad, mientras que su amiga se quedó. Karla comenzó a tener otras amistades y se salió de su casa para vivir con otras amigas.

Durante esta época las dos se seguían hablando, pero no convivían tanto como antes. En una ocasión, Karla le contó que estaba saliendo con una persona relacionada con el narcotráfico.

“Mis papás me dijeron: hija, no queremos que tengas amistad con ella, pero me lo pasé por el “arco del triunfo”; claro que me iba a seguir hablando con mi mejor amiga (…) pero la verdad si tome cierta distancia porque yo no quería estar involucrada en nada de eso”. Comenta la creadora de contenido

La última vez que hablo con Karla y el día en que desapareció

La última vez que hablaron por teléfono fue antes del 10 de mayo del 2013. En esa llamada, su mejor amiga le prometió que iba a dejar al supuesto narcotraficante.

“Yo le dije: Please, amiga, ya deja a ese vato, ya no salgas con él; y me dijo: te juró que ya lo voy a dejar. Y yo así, con toda la esperanza de que lo iba a dejar”. Añade Jenny Ángel en el videoclip

Días después, el entonces novio de Jenny le preguntó si quería acompañarlo en un viaje a la ciudad natal de ambos y visitar a su familia. Ella aceptó porque quería sorprender a su mamá y a Karla.

Acompañado de su novio, Jenny llegó a la casa de su mejor amiga y para su sorpresa, únicamente estaba la mamá de Karla.

“Cuando llegué, me dijo su mamá que no estaba: pero aquí está su maleta, así que va a regresar. Ella nunca deja su maleta (…) Sentí un golpe en el pecho, yo sabía que algo no andaba bien. Salí llorando de su casa y me dijo mi novio: ¿Qué tienes, Jenny? Lo volteé a ver y le dije: ella no va a regresar. Lo sentí aquí, en mi corazón”. Dijo Jenny

La promesa que aún queda por cumplir

Desde aquel día, han pasado meses y años sin saber nada de Karla. Aun así, Jenny no pierde la esperanza de volver a ver a su mejor amiga.

“Y sigo esperando, aunque una parte de mí está un poco resignada. Otra parte de mí tiene la esperanza de que algún día la veremos otra vez. Que cumpliremos esa promesa que teníamos”. Comenta la tiktoker

Jenny cuenta, que cuando eran más jóvenes, se hicieron una promesa que cumplirían el día que ambas estuvieran casadas y con hijos. Aunque ya pasaron 10 años desde la última vez que la vio, mantiene la fe de que algún podrá cumplir su promesa.

“Ella me decía: cuando nos casemos y nuestros maridos sean amigos, ellos se van a ir a tomar cerveza; y tú y yo nos vamos a ir a tomar un té con nuestros hijos y vamos a estar echando el chisme”

Con esto finaliza Jenny Ángel