Últimas palabras de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Michoacán

Bernardo Bravo fue hallado con huellas de violencia. Foto: ACVA

Bernardo Bravo, líder limonero del Valle de Apatzingán, fue hallado muerto con signos de violencia dentro de una camioneta sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja, horas después de publicar su último mensaje a los productores.

En su video, Bravo invitaba a los limoneros a participar en el “tianguis limonero”, con el objetivo de establecer comunicación directa con los empaques y evitar la intervención de corredores o coyotes, quienes, según él, estaban alterando los precios del fruto.

El expresidente Felipe Calderón difundió el mensaje de Bravo en su cuenta de X, destacando que eran las últimas palabras públicas del dirigente antes de su asesinato.

Harfuch confirma detención del “Plátano” vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Rigoberto “N”, alías el “Plátano”, señalado como líder operativo de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas y extorsión a productores de limón en la región de Apatzingán, Michoacán, fue detenido tras un operativo de autoridades estatales y federales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura, la cual se logró tras trabajos de inteligencia e investigación derivados del homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en el Valle de Apatzingán.

“Triste y lamentable”: Sheinbaum sobre asesinato de Bernardo Bravo

La presidenta, Claudia Sheinbaum, calificó como triste y lamentable el asesinato del productor y líder limonero en Apatzingán, Michoacán, Bernardo Bravo Manríquez.

Dijo que tiene que haber justicia, para quien era el presidente de la asociación de citricultores del Valle de Apatzingán. Agregó que todo el gabinete de seguridad está apoyando para dar con los responsables.