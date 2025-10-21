GENERANDO AUDIO...

Bernardo Bravo Manríquez, productor limonero originario de Apatzingán, es velado esta noche en una funeraria privada del sur de Morelia, a más de 180 kilómetros de su tierra natal. El cuerpo del empresario llegó alrededor de las 09:30 de la noche, tras ser encontrado sin vida al interior de su camioneta días antes.

Por motivos de seguridad, los servicios funerarios se realizan en la capital michoacana, sin presencia de cuerpos de vigilancia en el sitio.

Horas antes, familiares y amigos celebraron una misa de cuerpo presente en la Catedral de Apatzingán, alrededor de las 6:00 de la tarde. Tras la ceremonia, el féretro fue trasladado a Morelia, donde fue recibido en un ambiente de discreción y privacidad.

En la funeraria, se reunieron allegados para despedir a Bravo Manríquez en una ceremonia reservada, marcada por el dolor y el respeto hacia su familia.

De acuerdo con el itinerario, mañana se celebrará una última misa por la tarde, antes de proceder a su inhumación. A Bernardo Bravo le sobreviven su esposa, Amelí Gissel Navarro Lepe, recién nombrada magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y sus dos hijos menores.

La muerte del productor ha generado consternación en el sector agrícola de la región, donde era ampliamente conocido por su labor en la producción de limón.

Cae el “Pantano”, presunto autor intelectual del asesinato de líder limonero

Fuentes de seguridad federal revelaron la presunta detención de Rigoberto “N”, alias “El Pantano”, uno de los presuntos responsables del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero del Valle de Apatzingán.

De acuerdo a la información preliminar, Rigoberto fue capturado durante un operativo de fuerzas federales en la región Apatzingán. Junto a “El Pantano”, fueron detenidos otros individuos, relacionados con diversas actividades delincuenciales en esa región.

