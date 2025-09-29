Vida después de la muerte: recuerdan en Morelia a jóvenes donadores

GENERANDO AUDIO...

Conmemoran legado de donadores de órganos en Morelia. Foto: César Cabrera

Con una misa en la catedral de Morelia, familiares, autoridades y miembros de la comunidad recordaron a Jorge, José y Vicente, jóvenes reconocidos por ser donadores de órganos.

La ceremonia destacó la importancia de la donación de órganos y cómo estas acciones prolongan la vida de pacientes que se encuentran en lista de espera en Michoacán.

Conmemoran a donadores en Morelia

La madre de José, Josefina Caballero, relató que su hijo, conocido como “Fonchito”, había expresado meses antes de su accidente que deseaba donar todos sus órganos en caso de fallecer joven.

“Mi hijo quería que, si algo le sucedía, todos sus órganos fueran donados”, comentó.

En medio del dolor, la familia decidió cumplir su voluntad, asegurando que sus córneas, tejidos, huesos y riñones beneficiarían a varias personas que estaban en lista de espera. Este acto permitió transformar la pérdida de José en esperanza y vida para otros pacientes.

Donación de órganos en Michoacán

Según Grisel García Gamiño, coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes del IMSS, en México hay al menos 20 mil personas en espera de un órgano.

En el Hospital General Regional No. 01 de Charo, en los últimos 10 años, se han realizado 58 trasplantes de riñón y 70 de córneas, mostrando la relevancia de los donadores de órganos en la atención médica de la región y la necesidad constante de fomentar la cultura de la donación.

Historias de vida de los jóvenes donadores

En el caso de Jorge, de 17 años, su madre, Ana María Ortiz, expresó que, aunque la pérdida es dolorosa, encuentra consuelo en que los órganos de su hijo siguen vivos en otras personas:

“Perderlos es triste, pero sabemos que están viviendo, que es un milagro de vida”.

Jorge aspiraba a ingresar a la Marina, y aunque un derrame cerebral truncó sus planes, su legado continúa a través de quienes recibieron sus órganos. La misa incluyó fotografías de los jóvenes, la asistencia de familiares y la entrada de personas a la catedral, resaltando la solemnidad de la ceremonia.

Foto: César Cabrera

Impacto de la donación en la comunidad

La ceremonia en Morelia resaltó la importancia de la donación de órganos para la salud pública. Cada acto altruista contribuye a mejorar la vida de pacientes que dependen de un trasplante.

La presencia de familiares, autoridades y comunidad evidenció la continuidad de la conciencia sobre la importancia de este acto solidario y la necesidad de mantener viva la memoria de los donadores.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]