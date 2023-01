A través de redes sociales circula un video donde se observa a un joven boleando los zapatos de uno de sus compañeros, éste se viralizó alcanzando millones de reproducciones.

Se trata de Erick Aldahir Barajas Alcántara, un joven de 17 años habitante de Atlatlahucan, Morelos, y estudiante de nivel preparatoria, quien bolea los zapatos de los demás alumnos para tener un ingreso que lo ayude a continuar con sus estudios.

Dicho video fue grabado por Oswaldo Aroche, profesor de Aldahir, y surgió a raíz de un examen demostrativo que aplican cada mes en su escuela, examen donde no sólo la calificación cuenta, sino también la presentación del alumno.

Sobre cómo surgió la idea de bolear los zapatos de sus compañeros, Aldahir comentó lo siguiente en entrevista para Unotv.com:

Los amigos de Aldahir lo impulsan a que continúe con su emprendimiento, como Sebastián, quien asegura que es inspirador lo que hace su amigo.

“De hecho le dije que si me los boleaba y me dijo que sí. Yo siempre lo apoyo en todo lo que hace, en especial en matemáticas, porque a veces no le echa muchas ganas, pero ahí ando detrás de él. Es muy aplicado, le entiende a muchas cosas, en español me mata todo y es muy inteligente la verdad”.

Dijo Sebastián, compañero de Aldahir