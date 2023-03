Acusan a diputado de cobrar “moche” a trabajadores para no despedirlos

Diputado es acusado de cobrar para no despedir. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El diputado local por Morena y presidente de la Junta Política y de Gobierno en el Congreso de Morelos, Alejandro Martínez Bermúdez, fue acusado de cobrar “moches” a trabajadores de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso (ESAF), a cambio de no despedirlos.

Sandra Lagunas, quien entró a laborar a la ESAF como jefa de departamento, acusó que, mes con mes, el diputado le exigía una cuota de 5 mil pesos.

“Me decía que cada que me depositaran yo tenía que irlo a ver, en este caso me acompañaba mi papá, mi esposo o mi hijo a llevarlo. Él no me recibía el dinero en la calle, me esperaba y me decía: pásale, hasta que yo pasaba adentro de su casa me recibía el dinero”. Sandra Lagunas, trabajadora despedida.

Cuando la mujer se negó a pagarlos fue despedida, aun cuando, de acuerdo con su jefa, su desempeño como trabajadora cumplía con las expectativas, y al intentar defender a Sandra, su jefa también fue liquidada.

“Yo hablé con la auditora, la que en ese entonces era mi jefa, dice que le pidió mi puesto desde noviembre y que ella le dijo: ¿por qué me estás pidiendo su puesto si es una persona que trabaja, que se desempeña bien? Y no accedió, corrieron a la auditora y en enero me corren a mí”. Sandra Lagunas, trabajadora despedida.

De acuerdo con Sandra, se le hizo injusto que el diputado Alejandro Martínez Bermúdez cobrara por el trabajo que ella, y otras personas, venía realizando, lo que ocasionó que la despidieran.

“Le dije que ya no. No era justo que yo estuviera trabajando y él nada más estirara la mano y creo que se lo hace a más personas que están en la ESAF. Hasta donde yo sé, hay tres (personas) más que él metió, pero no sé si también les pida dinero”. Sandra Lagunas, trabajadora despedida.

Los integrantes de la Asociación se presentaron en el Congreso de Morelos para exigir al presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez Zavala, la separación del cargo del diputado Martínez Bermúdez y, en caso de proceder, el inicio de un juicio político.

“Para nosotros es fundamental denunciar esto, vamos a pedir que nos atiendan los diputados, vamos a exigir que reinstalen a la compañera en su empleo. Vamos a exigir que le devuelvan el dinero… que este diputado corrupto le devuelva el dinero que le pidió a la compañera, porque algo que no dijo la compañera que, cuando la despidieron, también de su liquidación, le quitó una parte”. Gabriel Rivas, presidente de la Asociación Cívica Morelense.

Diputado Alejandro Martínez responde; dice, se trata de un “chantaje”

A través de un video enviado a medios, el diputado Alejandro Martínez aseguró que esta acusación se trataba de un chantaje de los integrantes de la Asociación, quienes querían extorsionarlo.

“Me exige que como es familiar, o no sé qué parentesco tiene con uno de sus agremiados, me la ponen y me exigen, ahora sí que me quieren extorsionar ‘métela, métela, porque tú tienes el poder’. No, es un proceso y, efectivamente, ya son otras circunstancias, en ese momento se requería una renovación de la ESAF”. Alejandro Martínez, diputado.

Los integrantes de la asociación solicitaron ser recibidos por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala, y al no obtener respuesta, intentaron entrar por la fuerza al recinto legislativo, lo que fue impedido por los elementos de seguridad del Congreso.

Hasta el momento, el Congreso del Estado no se ha manifestado, ni por las acusaciones de corrupción del diputado Alejandro Martínez Bermúdez ni por la agresión a las personas de la tercera edad.