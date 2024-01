“Si tomas alcohol, tienes problemas mentales”, asegura titular de la Seprac Cuernavaca, Alicia Vázquez, y genera polémica

Alicia Vázquez, titular de la Seprac. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Cuernavaca, Morelos, de nueva cuenta, la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), Alicia Vázquez Luna, realizó una declaración un poco polémica, porque aseguró que cualquier persona que consuma bebidas alcohólicas o drogas, “tiene problemas de salud mental” y debe ser atendida por especialistas.

La declaración la realizó luego de que la prensa le preguntó sobre si la zona de Lagunilla es un foco rojo, a lo que Vázquez Luna explicó que hay un problema de salud, pues, hay mucho consumo de droga, además de venta de alcohol, lo que desencadena problemas delictivos.

Ver más "SI TOMAS ALCOHOL ES POR QUE TIENES PROBLEMAS MENTALES" : VÁZQUEZ LUNA



Fiel a sus declaraciones la encargada de la @SspCuernavaca, Alicia Vázquez Luna señaló ante los medios de comunicación que si tomas cualquier bebida alcohólica es por que tienes problemas mentales… pic.twitter.com/QHDJV5wz9a — Tony Díaz (@Tony_DiazRep) January 15, 2024

“También, hay una venta de bebidas embriagantes muy amplia. Hay un tema de valores, pues, cuando hacemos rondines observamos a mujeres, a pesar de que tienen bebés, por un lado, los cargan y por el otro la cerveza”.

Polémica declaración de la titular de seguridad en Cuernavaca

En ese sentido, la titular de seguridad en Cuernavaca aseguró que se realizan detenciones en la calle porque algunas personas utilizan sus carros como mesas, pues, encuentran muchas bebidas embriagantes.

“Los vehículos los utilizan como si fueran una mesa, con caguamas, cervezas de todo tipo, mujeres bailando, música a todo volumen, pues una falta administrativa. La policía no puede resolver el tema de la salud mental de las personas porque si consumen drogas y bebidas embriagantes, tienen un problema de salud mental. Necesitamos una política de salud mental que tenga que con la prevención”.

También, agregó, que este tipo de sustancias puede detonar otro tipo de comportamientos como los delictivos

“Es importante recuperar los valores en casa, de ahí viene todo, (y) pueden cometer delitos”

La declaración causó controversia entre la población de Cuernavaca porque la Secretaría de Protección no mostró ningún estudio que sustentara su declaración.

No es la primera vez que la funcionaria realiza una declaración polémica, el año pasado mencionó que la policía no detenía a los ladrones porque la ciudadanía no alertaba de las situaciones criminales al momento.