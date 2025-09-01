Atacan a balazos a tres jóvenes en Huitzilac, Morelos

GENERANDO AUDIO...

En Morelos, atacaron a 3 jóvenes. Foto: Óscar Guadarrama

En Morelos, tres jóvenes, de entre 17 y 20 años de edad, fueron atacados a balazos la noche de este domingo en el poblado de Tres Marías, en Huitzilac.

¿Qué se sabe del ataque en Morelos?

De acuerdo con reportes policiacos, los jóvenes se encontraban frente a la primaria de esa comunidad, cuando sujetos armados llegaron a acribillarlos.

En el lugar quedaron esparcidos más de 20 cartuchos percutidos y una motocicleta tirada. Los jóvenes fueron auxiliados por sus familiares, por lo que se desconoce su estado de salud.

El lugar fue asegurado por Policía Morelos y Guardia Nacional, mientras que elementos de la Fiscalía General realizan los peritajes correspondientes.

Aunque se implementó un operativo en la zona para dar con los atacantes, no se reportan personas detenidas por este ataque. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial, aunque se sabe que las víctimas eran habitantes de la comunidad.