Atropellan a niña que bailaba por monedas en la Glorieta de La Luna, Cuernavaca

En Cuernavaca, atropellaron a una niña de 2 años. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El día de ayer, en Cuernavaca, Morelos, un conductor de una empresa de paquetería atropelló a una niña de entre 2 y 3 años que bailaba en la zona de la Glorieta de La Luna. La menor, perteneciente a una familia de escasos recursos, perdió la vida.

¿Qué se sabe del accidente en Cuernavaca?

El incidente ocurrió por la tarde, cuando el chofer embistió a la pequeña; al parecer, no la vio. Tras el hecho, elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) acudieron al lugar, detuvieron al conductor y lo trasladaron ante las autoridades correspondientes.

“La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) informa que el presunto responsable del atropellamiento de una menor de edad, ocurrido el día de hoy en Av. Plan de Ayala en la Glorieta de La Luna, se encuentra asegurado para determinar su situación jurídica.”

¿Niña bailaba en Cuernavaca?

Medios locales señalaron que la niña bailaba en la glorieta para apoyar económicamente a su familia. Algunos automovilistas advirtieron a sus familiares que no era seguro que la menor participara, ya que su corta estatura dificultaba su visibilidad.

Los padres de la niña se dedican a limpiar parabrisas en esa zona. De acuerdo con la periodista Verónica Bacaz, quien compartió un video donde se observa a la menor y a su hermana trabajando, la niña estaba bajo el cuidado de su tía, ya que su madre la habría abandonado hace medio año.

Posteriormente, la reportera informó que la tía fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ya que estaba a cargo de la niña al momento del accidente.

El hecho generó indignación en redes sociales, donde se cuestionó tanto la responsabilidad de la familia como la situación de pobreza que enfrentan muchas personas en la entidad.

