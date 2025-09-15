Auto vuelca en la México-Cuernavaca; rescatan a menor y conductor

GENERANDO AUDIO...

Accidente en la México-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

La tarde del 14 de septiembre, un automovilista perdió el control de su vehículo y volcó en la autopista México-Cuernavaca. Varios conductores se detuvieron para ayudar, entre ellos Emiliano González, colaborador del senador Gerardo Fernández Noroña, quien rescató a un menor de edad que viajaba en el automóvil siniestrado.

Video del rescate en la México-Cuernavaca

El video fue compartido por el propio Fernández Noroña en su cuenta de X, antes Twitter. En las imágenes se observó una camioneta volcada, mientras una persona abría la puerta del vehículo. Segundos después, varios automovilistas se acercaron para brindar ayuda.

Entre ellos se identificó a Emiliano González, quien salió del vehículo siniestrado cargando a un menor de edad.

La cámara de seguridad de otro automóvil captó el momento del accidente, ocurrido alrededor de las 17:00 horas. Otros conductores continuaron prestando auxilio mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Cabe destacar que en la autopista México-Cuernavaca son frecuentes los accidentes, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el asfalto se vuelve resbaloso y no se respeta el límite de velocidad.