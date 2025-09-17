Autopista México-Cuernavaca registra 3 accidentes; hay reducción de carriles

GENERANDO AUDIO...

En la México-Cuernavaca se presentaron accidentes. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la autopista México-Cuernavaca se registraron tres accidentes, los cuales se presentaron en los kilómetros 75, 52 y 80, por ello, se implementó una reducción de carriles, informó este miércoles Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Accidentes en la México-Cuernavaca

Capufe indicó que en el kilómetro 75, dirección a Cuernavaca, se redujeron carriles por atención de un accidente, pues, se presentó una volcadura.

También, en el carril del km 52, con dirección a la Ciudad de México, se redujeron carriles por un choque entre automotores.

El último registro de accidente se presentó en la salida a la ciudad de Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz), pues, un motociclista, presuntamente, perdió el control y cayó a la pista.

“Autopista México-Cuernavaca, km 80, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (caída de motociclista) a la altura de la gasa de salida a la ciudad de Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz). Maneja con precaución”.

Al filo de la 9:09 horas, en la autopista México-Cuernavaca, la autoridad indicó que se atendieron dos de los accidentes, el del kilómetro 75 y el 80, por lo que ya se restableció la circulación.