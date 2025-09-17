Autopista México-Cuernavaca registra 3 accidentes; hay reducción de carriles

| 09:35 | E. Santiago | Agencias
autopista-mexico-cuernavaca-registra-3-accidentes-hay-reduccion-de-carriles
En la México-Cuernavaca se presentaron accidentes. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la autopista México-Cuernavaca se registraron tres accidentes, los cuales se presentaron en los kilómetros 75, 52 y 80, por ello, se implementó una reducción de carriles, informó este miércoles Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Accidentes en la México-Cuernavaca

Capufe indicó que en el kilómetro 75, dirección a Cuernavaca, se redujeron carriles por atención de un accidente, pues, se presentó una volcadura.

  • También, en el carril del km 52, con dirección a la Ciudad de México, se redujeron carriles por un choque entre automotores.

El último registro de accidente se presentó en la salida a la ciudad de Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz), pues, un motociclista, presuntamente, perdió el control y cayó a la pista.

[TE PUEDE INTERESAR: Detienen a 2 en Morelos por secuestro de jueza de “MasterChef”; uno es exfuncionario]

“Autopista México-Cuernavaca, km 80, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (caída de motociclista) a la altura de la gasa de salida a la ciudad de Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz). Maneja con precaución”.

Al filo de la 9:09 horas, en la autopista México-Cuernavaca, la autoridad indicó que se atendieron dos de los accidentes, el del kilómetro 75 y el 80, por lo que ya se restableció la circulación.

Te recomendamos:

¡Atención! Seguirán las lluvias en CDMX, ¿a qué hora lloverá hoy?

Ciudad de México

¡Atención! Seguirán las lluvias en CDMX, ¿a qué hora lloverá hoy?

Suspenden clases en kínder de Tulum por 36 casos de la enfermedad manos, pies y boca

Quintana Roo

Suspenden clases en kínder de Tulum por 36 casos de la enfermedad manos, pies y boca

Aldo de Nigris rompe en llanto con la visita de su abuelita Doña Lety, quien le dijo: “Eres un campeón”

Entretenimiento

Aldo de Nigris rompe en llanto con la visita de su abuelita Doña Lety, quien le dijo: “Eres un campeón”

Trump incluye a México en lista de países con mayor producción de drogas

Estados Unidos

Trump incluye a México en lista de países con mayor producción de drogas

Etiquetas: , , ,