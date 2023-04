Estudiantes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con sede en Morelos, bloquean los accesos y salidas a la autopista México-Cuernavaca para exigir a las autoridades el esclarecimiento del asesinato de tres jóvenes trabajadores de ese instituto, cuyos cuerpos aparecieron sin vida en Huitzilac.

El bloqueo se realiza a la altura de La Paloma de la Paz, al norte de Cuernavaca, y comprende también las calles aledañas al interior de la ciudad.

Los estudiantes manifestaron estar preocupados debido al incremento de la violencia que se presenta en Morelos.

“Es tan grave como que el viernes te despidas de tus amigos y el (mismo día) no los encuentres en clase. Así de grave es la situación; que tu maestro, que tu profesora te dé clases el viernes, te deje tarea y no te la pueda revisar el lunes. Así está la situación que agenda la violencia en nuestro estado de Morelos”

El pasado 12 de abril, tres jóvenes, dos de ellos trabajadores del INSP que regresaban de una cita médica en la Ciudad de México (CDMX), desaparecieron cuando se encontraban en el poblado de Tres Marías, en Huitzilac.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido información oficial sobre las líneas de investigación que sigue en este caso y tampoco ha dado una respuesta a familiares, por lo que decidieron realizar el bloqueo.

“Hasta este momento no se ha presentado absolutamente nadie de (las) autoridades a las que estamos exigiendo. No nos vamos a mover de acá hasta que no venga alguien en representación de la parte de Gobernación y de la Fiscalía a escucharnos, a recibir nuestro pliego petitorio y a consentir, tengamos una asamblea donde podamos exponer nuestros puntos de preocupación”, aseguró Carlos Ahedo estudiante del INSP.