Captan desplome de muelle en Tequesquitengo; al menos, 30 personas caen al lago

Al menos 30 personas habrían terminado en el agua del lago de Tequesquitengo, Morelos, después de que se desplomó un muelle durante un evento la tarde de este jueves.

A través de redes sociales, compartieron los videos del momento en que la estructura se vino abajo mientras llevaban a cabo una presentación acuática.

En el marco del 82 aniversario del Señor de la Ascensión, varios habitantes del municipio de Jojutla se encontraban reunidos en las orillas, así como en varias lanchas del lago de Tequesquitengo.

En una parte del evento, donde pasaba una esquiadora acuática, se escuchó un estruendo que resultó ser el colapso del muelle.

Ante lo ocurrido, varias personas se dispusieron a auxiliar a los afectados, así como a quienes se encontraban en los vehículos acuáticos.

Medios locales informaron que 30 personas fueron las que terminaron en el agua debido al desplome de la estructura, de las cuales, dos terminaron con golpes, pero sin necesidad de requerir ser trasladados al hospital.

En declaraciones a los medios, Martín Velasco, capitán de puerto de Tequesquitengo, en Morelos, dijo que el muelle no aguantó. Asimismo, confirmó que no hubo ninguna situación por lamentar.

Añadió que al lugar arribaron inmediatamente los elementos de emergencia para atender lo ocurrido.

“Un muelle se cayó, había gente arriba. Son muelles ya viejos, el muelle no aguantó; es un tema prácticamente de la propiedad, no es un tema que haya tenido que ver con la embarcación. No hubo nada que lamentar, más que el daño del muelle y el personal de la capitanía de puerto, junto con elementos de la Secretaría de Marina, brindaron el apoyo correspondiente”.