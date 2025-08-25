GENERANDO AUDIO...

Yaguarundí. Foto: AFP.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que por primera vez se logró captar en video a un yaguarundí en la Zona Arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos.

INAH destaca videograbación de un yaguarandí

El instituto que dirige Joel Omar Vázquez Herrera compartió en su cuenta oficial de X un video en el que se puede observar al peculiar felino dentro de los límites del sitio arqueológico ubicado entre los límites de los municipios de Miacatlán y Temixco.

A su vez, indicó que el poder haber captado en video a esta especie, conocida como herpailurus yagouaroundi, confirma el valor ecológico del que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) en 1999.

Importancia del hallazgo del yaguarundí

Este registro aporta evidencia visual concreta de la presencia de fauna silvestre, en particular del yaguarundí, en la Zona Arqueológica de Xochicalco, lo que refuerza el conocimiento sobre la biodiversidad presente en ese entorno.

El INAH precisó que personal de custodia ya lo había visto en distintas ocasiones; sin embargo, esta es la primera ocasión que se videograba en Xochicalco. Agregó que su presencia había sido registrada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en estudios en 2012 y 2013.

Es importante señalar que el avistamiento del yaguarundí muestra, además, que el cuidado del patrimonio cultural también protege el patrimonio natural.

¿Qué es un yaguarundí?

El yaguarundí, también conocido como gato moro, jaju, onza, leoncillo o león breñero, es un felino que forma parte de la familia Felidae.

El macho llega a medir entre 62 y 83 cm y la hembra entre 43 y 66 cm. Su peso corporal va de 3,5 a 6,5 kg. Su cuerpo es largo y esbelto con miembros cortos y larga cola. La cabeza es pequeña y plana con orejas también pequeñas y redondeadas.

Su pelaje es corto y áspero, suele ir de pardo a negro uniforme. Los pelos tienden a ser claros en la base y en la punta dando apariencia entrecana. No tiene manchas ni rayas.

