Casa de Noroña en Tepoztlán está en área protegida; confirman autoridades de Morelos

La casa de Noroña se localiza en Tepoztlán. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La polémica con la casa de Gerardo Fernández Noroña, en Morelos, sigue porque el secretario de Desarrollo Sustentable de la entidad, Alán Dupré Ramírez, dijo que la propiedad se localiza dentro del área protegida de Tepoztlán.

Además, explicó que al estado no le corresponde resolver la problemática, pues, como se localiza dentro de la zona protegida federal, le toca a la federación resolver cualquier problema con el predio.

“Pues es un área natural protegida federal de competencia de las autoridades federales, el estado (Morelos) no tiene mucho que ver. La casa, por lo que entiendo, está construida y son asuntos de la federación”.

Más datos de la casa de Noroña

La casa en Tepoztlán del senador de la República, Gerardo Fernández Noroña, fue adquirida de manera irregular, aseguró Carlos Rojas, asesor jurídico del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, tal como lo publicó Unotv.com el 28 de agosto.

En ese sentido, indicó que la casa se localiza en una zona no autorizada para uso habitacional. Subrayó que para que un posesionario sea reconocido por la comunidad, debe acudir a la Asamblea General de Comuneros, hecho que no ocurrió en este caso.

También, hace unos días, Perseo Quiroz, alcalde de Tepoztlán, informó que la vivienda no paga impuestos, debido a que no está registrada ante el castrato del municipio ya mencionado.

En entrevista para medios de comunicación, Quiroz reveló que la propiedad Noroña no cuenta con un castrato en el municipio de Tepoztlán, ni tampoco se tiene registro del pago de impuestos correspondientes.