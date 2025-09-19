Caso Cuauhtémoc Blanco: “Ni protección ni impunidad”, dice fiscal de Morelos

GENERANDO AUDIO...

Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena. Foto: Cuartoscuro /Archivo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos mantiene abierta la investigación contra el exgobernador y actual diputado Cuauhtémoc Blanco por el presunto delito de tentativa de violación, y continúa con las diligencias penales correspondientes.

Edgar Maldonado, titular de la FGE de Morelos, explicó ante el Congreso del estado que la Comisión Instructora devolvió el expediente por deficiencias en su integración, lo que obligó a reforzar la investigación antes de que pudiera ser evaluada nuevamente.

“Hoy en la Fiscalía hemos definido un plan de investigación que incluye actos que nos permitirán determinar lo procedente conforme a derecho. El avance es significativo, con diligencias testimoniales y solicitudes de información, entre otras actuaciones. Retirándoles, diputada, que en esta Fiscalía no hay pactos y protecciones ni impunidad”, afirmó tras ser cuestionado sobre el caso del Cuauhtémoc Blanco.

¿Qué dijo el fiscal de Morelos al Congreso?

El fiscal subrayó que su gestión se centra en resultados, sin perseguir venganzas políticas ni fabricar delitos. Durante su comparecencia ante el Pleno legislativo, Maldonado presentó el Primer Informe Semestral de Gestión (febrero-agosto de 2025), basado en cinco ejes: atención a víctimas, atención a la ciudadanía, enfoque prioritario en mujeres, niñas, niños y adolescentes, combate a la impunidad y reestructura operativa.

Entre las acciones destacadas, se inauguró la Unidad de Atención Temprana (UAT) en Cuernavaca y se rehabilitaron las de Cuautla y Jojutla, operando 24/7. Además, se implementó la plataforma Denuncia Digital, que permite reportar en línea 17 delitos, agilizando el acceso a la justicia.

La FGE también avanzó en la atención a la diversidad sexual con la publicación de la Guía para la Atención de la Diversidad Sexual y de Género, y creó la Unidad de Análisis y Contexto para fortalecer las investigaciones. En este periodo, se iniciaron 1,617 carpetas por delitos contra mujeres y se otorgaron igual número de órdenes de protección, además de 928 atenciones psicológicas y resguardo seguro para 17 mujeres en albergues especializados.

En el combate a la impunidad, se realizaron 117 operativos estratégicos (457% más que el año anterior), se ejecutaron 378 órdenes de aprehensión (21.7% más) y 344 cateos (215% más). También se aseguraron 3,821 dosis de droga, 108 armas de fuego y se recuperaron 244 vehículos con reporte de robo. En cuanto a personas desaparecidas, se localizó al 82% de los reportes, y en extorsión se integraron 199 carpetas con 25 órdenes de aprehensión cumplimentadas.

Maldonado concluyó que su gestión ha dignificado la atención a las víctimas, fortalecido la capacidad operativa y profesionalizado a los agentes, priorizando la protección de mujeres y niñas y recuperando la confianza de la ciudadanía.