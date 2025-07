Conflicto entre niños acaba en golpiza contra periodista Paco Granillo en Morelos; lo amenazan de muerte

Lo que parecía un domingo tranquilo, con un juego de niños en la alberca, terminó con una agresión a tubazos en el rostro contra el periodista Paco Granillo en Morelos.

Ocurrió en el fraccionamiento Paseos del Río, en Emiliano Zapata, cuando los hijos del comunicador jugaban en la alberca de áreas comunes con los hijos de un vecino. El juego se habría tornado pesado, por lo que Paco Granillo les pidió mesura.

Ese comentario causó el enojo de la madre de los otros niños, por lo que el comunicador se retiró a su domicilio con sus hijos. Minutos después llegó la primera agresión.

“De pronto, ya que estoy en mi casa, llega este personaje y me dice: oye, vengo a platicar contigo, le digo: ¿cómo estás? Y me dice pues enojado, le digo no te enojes, hay que enseñarles a los niños que es un peligro que jueguen así, -no, no, no, no, quiero ver cómo lo vamos a arreglar, -pues así lo estamos arreglando, lo estamos arreglando bien, me dice: yo vengo a partirte la madre, yo a eso es a lo que venía, a partirte la madre.

Eso no fue suficiente, pues minutos más tarde los agresores ingresaron a la casa del periodista, donde golpearon a Paco Granillo con un tubo y la mujer lesionó a la esposa del comunicador en la cabeza y la espalda.

“Entra directamente a la casa y mi esposa le dice: oye, no puedes entrar a mi casa; mis hijos estaban ahí, -¿cómo de que no pendeja? -Entonces, la agarra del pelo, la empieza a jalonear, la tira al piso, la empieza a golpear, mi esposa se defiende y yo bajo corriendo, cuando escucho todo esto y cuando los veo tirados en el piso, yo intentaba separarla y es cuando escucho: te voy a matar hijo de la chingada, entonces, yo estaba hacia allá, volteo, cuando volteo, zas, alcancé a ver un tubo, con un tubo, pum, en la cara, y lo hace dos veces; me empieza a salir tanta sangre que los ojos se me llenaron de sangre y durante, yo creo que un lapso de dos minutos, no vi nada, o sea, ya no pude ver nada, lo único que pude hacer fue agarrar el tubo con el que me estaba pegando, porque yo dije: no, con el tubo me va a destrozar la cara”

Paco Granillo / periodista agredido