Cristal con destino a CDMX y Edomex: desmantelan narcolaboratorio tipo Sinaloa en Morelos; ¡golpe histórico!

Aseguran narcolaboratorio en Morelos. Foto: Gobierno de Morelos

En Huitzilac, Morelos, se desmanteló un narcolaboratorio especializado en la elaboración de la droga sintética conocida como cristal. Probablemente, los estupefacientes eran distribuidos en la entidad, Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

El laboratorio era de alta tecnología y muy parecido a los desarticulados en el norte del país, que eran controlados por el Cártel de Sinaloa; además, producía mensualmente una tonelada de droga sintética.

Tres personas fueron detenidas.

El golpe a la delincuencia ascendería a unos 300 millones de pesos, informó Miguel Ángel Urrutia, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos.

“Este narcolaboratorio tiene la capacidad de producir una tonelada de droga tipo cristal al mes. Las dosis generan una ganancia y una pérdida de al menos 300 millones de pesos al mes. En la zona del aseguramiento se tiene presencia delictiva del grupo ‘Los Mayas’ o ‘Los de Siempre’. El laboratorio tiene muchos años funcionando”.

A pregunta expresa sobre si dicho grupo era protegido por los diversos niveles de Gobierno en las administraciones pasadas, Urrutia indicó:

“Te puedo asegurar que tienen protección de los diversos niveles de Gobierno, cosa que no va a pasar en esta administración”.

¿Qué se decomisó en Huitzilac, Morelos?

En conferencia de prensa se informó, además del aseguramiento de tres hombres (José Adán “N”, de 18 años; Damián “N”, de 22, y Norberto “N,” de 34), el decomiso de:

5 reactores químicos de alta capacidad industrial para el procesamiento de drogas sintéticas

20 costales con sustancias similar a la sosa cáustica

20 bidones de 20 litros cada uno de químicos líquidos con características de ácido tartárico o acetona o glicerina

10 recipientes con 50 litros de metanfetamina en proceso preliminar al cristal

3 tinacos con 120 litros con químico a determinar

5 tanques de metal cerrados con al menos 70 litros de químico

2 depósitos de recolección de agua, uno de 3 mil litros y un segundo tipo alberca con 6 mil litros de capacidad

“La presencia de este laboratorio genera una cantidad impresionante de químicos y nunca había sido denunciado en varios años. El compromiso es continuar con estas investigaciones. (Va a tener un impacto), imagínense cuántas personas compraban esa cantidad de droga en el estado de Morelos y quizás en CDMX y Edomex. Este laboratorio es muy parecido a los que se encuentran en el estado de Sinaloa. Esa droga podría ser distribuida en toda la zona metropolitana, hay que recordar que estamos en la Megalópolis”, explicó Urrutia.

¿Qué se sabe de las investigaciones en Huitzilac, Morelos?

Las investigaciones las comandará la Fiscalía General de la República (FGR) al tratarse de un delito federal , añadió la autoridad local

, añadió la autoridad local “Se está dando un seguimiento a los grupos de delincuencia que durante muchos años no habían sido combatidos”, aseguró Urrutia.

Van por grupos criminales

Sobre el grupo de Los Mayas o Los de Siempre, el titular de Seguridad Pública de Morelos no quizá revelar si tienen una relación directa con el Cártel de Sinaloa; sin embargo, en acciones anteriores, se detuvo a una persona originaria de Sinaloa.

También, añadió que el grupo criminal fue protegido por varias administraciones porque no se habían realizado acciones concretas contra ellos.

Sobre si el narcolaboratorio era usado para producir fentanilo, la autoridad indicó que no es posible, pues son necesarias otro tipo de características que no se detectaron. Sin embargo, no se descartó que en la entidad puedan descubrirse otros para la elaboración de la peligrosa droga.