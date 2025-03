Cuauhtémoc Blanco acudió a la Fiscalía de Morelos para conocer avances en la investigación en su contra

Para comparecer respecto a la acusación en su contra por el delito de violación en grado de tentativa, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco acudió a la Fiscalía General de Morelos.

Pasadas las 9:00 de la mañana del jueves y acompañado por su abogada, Blanco se apersonó ante el Ministerio Público de Delitos Sexuales, donde solicitó se le informara acerca de los avances de la investigación.

Sin embargo, el legislador acusó que el Ministerio Público le negó el acceso a la información aduciendo que aún no se había producido un acto de molestia en su contra, es decir, que no había sido notificado, por lo que promoverá una impugnación.

Al ser cuestionado sobre por qué no renunciar al fuero o separarse del cargo para ser investigado, Blanco Bravo dijo que eso no es necesario y aseguró que él siempre dará la cara.

“Aquí estoy, es lo mismo, no pasa nada, aquí estoy dando la cara. No, no tengo poder y nadie me protege, yo estoy dando la cara. No, aquí estoy, que se esclarezca bien, eso es lo único que le pido a la Fiscalía, porque esto es una revancha política del exfiscal.”

Cuauhtémoc Blanco Bravo / diputado federal.