El exfutbolista y actual político Cuauhtémoc Blanco anunció que pedirá licencia como gobernador de Morelos para competir por la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por Morena.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, expresó su confianza para ganar la encuesta de Morena y liderar los Comités de defensa del voto de la Cuarta Transformación (4T) en la CDMX. Blanco atribuyó su optimismo a su origen en la capital mexicana y al cariño que le guarda la población.

“Yo nací ahí, yo crecí ahí y me tienen mucho cariño la gente. Esto es como el fútbol que gane el mejor”.

El anuncio fue hecho durante una entrevista con los medios de comunicación, en donde expresó su deseo de asumir un rol de liderazgo en la capital mexicana.

Varios políticos de diferentes partidos también han manifestado su interés en la posición, entre ellos, Clara Brugada, Sandra Cuevas y Santiago Taboada.

“No me interesaría una alcaldía, eso lo han querido manejar así en la Ciudad de México, pero siempre he dicho que, cuando lleguen los tiempos, me encantaría quedar como jefe de Gobierno. Entonces todos los que vayan por la Ciudad de México tienen que hacer su mejor esfuerzo para convencer a la gente”.

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos