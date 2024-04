Desaparecen 4 integrantes de una familia en Cuautla; son menores de edad

Los menores desaparecieron el sábado 6 de abril. Foto: Fiscalía de Morelos

En Cuautla, al oriente de Morelos, cuatro integrantes de una familia, todos ellos menores de edad, están reportados como desaparecidos.

¿Quiénes son los menores desaparecidos en Morelos?

Se trata de Said, de 17 años, y Cinthia, de 16, así como sus hijos Mateo, de un año, y Cristian, de tres meses de edad.

“El día sábado ellos desaparecieron. Salieron, iban a Cuautla a comprar unas cosas. (Nos dijeron que) regresaban en dos horas, porque (también) iban a ir a nadar con mi otro hijo. Pero después le estuvo marcando mi hijo y ya no contestaron. El día domingo ya no llegaron tampoco a la casa, el día lunes los empezamos a buscar con toda su familia, amigos, compañeros, pasamos a ver a su suegra, porque pensamos que estaban con ellos, pero no, no están” Alicia Del Ángel, mamá de Said.

Buscan a sus familiares desaparecidos en Cuautla, Morelos

Desde el lunes, la madre de Said y sus hermanos han recorrido diversas colonias buscando a la familia y, siguiendo pistas, lograron ubicar el último punto donde los vieron.

“Nos dijeron que habían ido a la Bodega Aurrera, los habían visto. Como entre las seis y seis 30 vieron a Cinthia con el bebé, (había) una camioneta blanca que (la) estaba esperando”.

“Cuando se acercó, una mujer bien vestida, pelo amarillo, camioneta nueva, tipo Suburban blanca, estaba platicando con ella. Después de ahí ella fue a ver a mi hijo que estaba más adelante, estuvieron platicando y, a lo que se escucha decir, se subieron a la camioneta con esta persona”, explicó la mamá de Said.

Autoridad no les ayudan, aseguran

También, el mismo lunes, los familiares de los desaparecidos se presentaron en la Fiscalía regional de la Zona Oriente de Morelos para presentar la denuncia correspondiente y aportar los datos recabados, sin embargo, acusan que los elementos de la Policía de Investigación no han agilizado la búsqueda.

“Que hagan su trabajo porque son cuatro menores, no es posible que de la nada se hayan esfumado, que nadie (los) haya visto. Además, ellos no tenían intenciones de irse. No iban lejos, era para que regresaran y no lo han hecho. La Fiscalía lo único que dice: “es que a lo mejor se fueron, usted no sabe, no le dijeron”. O sea, ¿cómo se van a ir sin su dinero, sus cosas?, todo está ahí. Si se hubieran querido ir, se las llevan”, añadió Alicia Del Ángel.

Adán, el hermano de Said, hizo un llamado en el supuesto caso que la familia haya sido privada de la libertad.

“Si él me está escuchando, si lo tienen (privado de la libertad) regrésenlo, es todo lo que pedimos, ya no pedimos más, solamente que regrese con su mujer, con sus niños y llegue a la casa”.

De acuerdo con los familiares de los desaparecidos, la Fiscalía de Morelos solamente emitió la ficha de búsqueda y la respectiva Alerta Amber a través de sus redes sociales oficiales.

La madre de Said informó que a raíz de la publicación de la ficha de búsqueda han estado recibiendo llamadas para pedir dinero a cambio de la presunta liberación de la familia.

Por lo anterior, al pedir la “llamada prueba de vida”, las imágenes que les envían no corresponden a ninguno de los menores de edad.

Hasta este jueves, cinco días después de la desaparición de la familia, la Fiscalía General de Morelos no ha emitido información oficial al respecto.

