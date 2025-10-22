Cuernavaca celebrará la Feria del Pan Artesanal 2025: fechas confirmadas

GENERANDO AUDIO...

Feria del Pan Artesanal en Cuernavaca 2025. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Del jueves 23 al lunes 27 de octubre, se realizará la Feria del Pan Artesanal de Cuernavaca en la calle Jardín Juárez, a un costado del kiosco del centro de la ciudad.

En este espacio, las familias podrán adquirir pan tradicional, flores de cempasúchil y productos derivados de la miel.

Precios y expectativas de venta

De acuerdo con Jorge Hernández, líder de la agrupación de panaderos artesanales de Cuernavaca, los precios de este año se mantienen similares a los de 2024, que van de los 10 a los 50 pesos por pieza, dependiendo el tipo de pan.

El representante indicó que se prevé un incremento de las ventas de hasta 30% durante la temporada de Día de Muertos, una de las más importantes para el sector.

“Nos preocupaba mucho el tema del huevo, que ha estado fluctuando un poco al alza, pero parece que ya se estabilizó y tenemos precios competitivos, prácticamente los del año pasado”, señaló Hernández.

Preferencia por el pan tradicional de Cuernavaca

El dirigente mencionó que, pese a la competencia con grandes cadenas panaderas, las familias continúan prefiriendo el pan artesanal, por su sabor y por el trato directo con los productores.

Explicó que una de las principales diferencias con la panadería industrial es el proceso de elaboración:

“En la panadería industrializada ya hay implementos para todo, utilizan mejorantes, enzimas y tipos de levaduras diferentes; en nuestro caso todo es natural”, afirmó.

La Feria del Pan Artesanal se ha consolidado con una de las actividades tradicionales previas a las festividades de Día de Muertos en Cuernavaca, donde los visitantes podrán disfrutar de los productos elaborados con recetas locales y métodos tradicionales.