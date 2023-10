El niño llevó un arma a la secundaria. Foto: Gettyimages/ Ilustrativa

Padres de familia de la Secundaria Técnica 18, ubicada en Cuernavaca, Morelos, hicieron una protesta y suspendieron las clases luego de que un alumno de primer grado amenazó con hacer una masacre en el plantel este lunes.

Amenaza con hacer masacre en secundaria de Cuernavaca, Morelos

De acuerdo con los padres de familia, la semana pasada, un alumno de 1° F llevó un arma a la escuela para amenazar a una maestra. Al ser descubierto, le decomisaron el arma, por lo que amenazó con regresar este lunes y hacer una masacre.

“A la maestra de Artes la amenazó, tenía el arma debajo de la butaca y le estaba apuntando. El niño amenazó que iba a venir exactamente hoy a dispararles”, dijo Rebeca López, madre de familia.

Los padres de familia acusan que los directivos de la secundaria no actuaron de acuerdo con los protocolos, ya que no presentaron denuncia, no avisaron a los padres de familia de la situación y, además, le regresaron el arma al tutor del menor.

“Hubo muchas incongruencias en lo que nos comentan. Al parecer, no levantaron las actas correspondientes, nunca informaron a las autoridades competentes. Al parecer, el menor es un sobrino o un familiar de uno de los maestros de aquí, por ello, los directivos de la escuela se encargaron de proteger esa parte. Las autoridades de la escuela separaron al niño del grupo y le entregaron el arma al tutor”, mencionó Alberto Cruz, padre de familia.

Padres reclaman falta de información

Tras la falta de información de los directivos de la secundaria, se especuló que el arma podría ser de juguete. Sin embargo, alumnos que estuvieron presentes ese día confirmaron a sus padres que el arma era de verdad.

Ante esta situación, los padres de familia se reunieron esta mañana en el plantel educativo para tomar acuerdos en cuanto a las medidas correspondientes en Cuernavaca, Morelos.

“Tenemos que llegar a estas circunstancias más que nada porque la juventud ahorita está muy rebelde. Tenemos que llegar a esa instancia precisamente para evitar que vuelva a ocurrir otro suceso igual. Puede ser pistola, navaja u otro tipo de arma punzocortante, entonces, vamos a llegar a un acuerdo precisamente aquí, con los padres de familia para que ellos firmen la autorización para que se haga una operación mochila y que haya seguridad afuera”, expresó Javier Alonso, padre de familia.

Por su parte, el director de la Secundaria Técnica 18 aseguró a medios de comunicación que él actuó de acuerdo con los protocolos establecidos.

“La omisión se hace cuando no se hace nada, entonces, se levantaron las actas, no hay omisión – ¿Sí se dio parte a la Fiscalía del estado? -Eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde al IEBEM”, aseguró Emiliano Morales, supervisor de zona en funciones de director.

Unotv.com solicitó a las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) una postura respecto a esta situación. Sin embargo, informaron que más tarde emitirán un comunicado sobre lo ocurrido en Cuernavaca, Morelos.