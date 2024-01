Video: sorprenden a polis vendiendo arma a comerciante en Cuernavaca

El uniformado dejó el arma junto al comerciante. Foto: Captura de video

En Cuernavaca, Morelos, elementos policiales del municipio fueron captados supuestamente vendiendo un arma de fuego a un comerciante, por ello, se inició una carpeta de investigación.

Video de la presunta venta del arma en Cuernavaca, Morelos

En el video, difundido por varias cuentas de X, antes Twitter, se observó a dos elementos de la policía municipal de Cuernavaca con un comerciante, el elemento con casco y pasamontañas sacó un arma tipo escuadra.

🟡Circula supuesto video en donde dos elementos de la #Policía Municipal de #Cuernavaca, #Morelos, le venden un arma de fuego a un comerciante del mercado Adolfo López Mateos.

Luego, la colocó junto al comerciante, los agentes siguen charlando con el hombre, en el segundo 37 del video, al parecer, se observó el intercambio de dinero entre el uniformado y el empresario.

En varias ocasiones, el comerciante tomó la escuadra y la revisó, sacó el cargador, luego, metió su mano al mandil para sacar dinero, en la toma se apreció cómo contó los billetes.

El video es real

Tras la difusión del video, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, confirmó que se trata de dos elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), además, ya están identificados, en ese sentido, se inició una investigación por la venta del arma de fuego.

“Se integró el expediente, se tiene identificado a los elementos y se va a proceder. Los elementos forman parte de la Seprac y están sujetos a una investigación. La venta de armas por particulares no está permitida, es un tráfico”.

El titular del Gobierno Municipal de Cuernavaca añadió que no se sabe si el arma es resultado de un decomiso y no fue puesta a disposición; sobre la situación de los uniformados, el servidor público no ofreció detalles.

“Son elementos de la Seprac y el procedimiento está en marcha (desconozco si los uniformados fueron suspendidos) la secretaria está tomando cartas en el asunto”.

En sus redes sociales, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano Cuernavaca no emitió algún mensaje al respecto sobre los elementos que fueron captados comercializando un arma de fuego en las calles del municipio.