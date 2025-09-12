Detienen a 2 en Morelos por secuestro de jueza de “MasterChef”; uno es exfuncionario

GENERANDO AUDIO...

La chef Zahie Téllez. Foto: Gettyimages / Archivo

Fueron detenidos en Morelos dos presuntos responsables del secuestro de la chef Zahie Téllez, jueza en el programa “MasterChef”, y de su esposo. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia.

¿Qué se sabe de los detenidos en Morelos?

Los presuntos responsables están relacionados con el grupo delictivo “Los de Siempre” o “Los Maya”, y son identificados como Luis “N”, alias el “Bretón”, exdirector administrativo de la Policía Municipal de Huitzilac y exencargado de Protección Civil en Cuernavaca, así como Marcos “N”, alias “Matute”.

“Estas dos personas detenidas por el delito grave de secuestro exprés agravado se encuentran a disposición del juez de control en espera de su audiencia inicial”, explicó Urrutia.

En noviembre de 2024, Zahie Téllez, jueza del reality show “MasterChef México”, y su esposo, fueron secuestrados en la autopista México-Cuernavaca.

Tras ser liberada, la chef colocó un mensaje en sus redes sociales, en donde indicó que estaba bien:

“Quiero agradecerle a todos los que me han escrito. Estoy bien, estoy en casa. Más adelante, les voy a hacer un comunicado, pero quiero agradecerles de corazón todas sus muestras de cariño”.

Zahie y su esposo fueron privados de su libertad por más de seis horas.

La liberación de Zahie Téllez fue posible gracias a un operativo en conjunto de las autoridades de Morelos, CDMX, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

“Derivado del intercambio de diversa información, se ubicó a un vehículo sospechoso aquí en la ciudad de Cuernavaca, se detuvo a una persona y se logró rescatar con vida y sin ninguna lesión a dos personas privadas de la libertad”, destacó Urrutia el año pasado.

Por el caso, tres personas han sido detenidas.