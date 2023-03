Muere enfermera al autopracticarse una liposucción en Cuernavaca

Una enfermera de nombre Karina, de 39 años de edad, falleció la tarde del jueves cuando se autopracticaba una liposucción en la clínica de cirugía estética donde laboraba, ubicada en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con información oficial, la enfermera falleció en la clínica “Samper” luego de inyectarse lidocaína como anestésico, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

La enfermera habría aprovechado la ausencia del médico encargado y dueño de la clínica para realizar el procedimiento.

De manera anónima, una de las trabajadoras de la clínica informó que para los empleados, en especial para las enfermeras, es relativamente fácil tener acceso al equipo necesario para realizar este tipo de procedimientos.

A través de un video colocado en sus redes sociales, el cirujano plástico Rolando Samper, dueño y encargado de la clínica, se deslindó de cualquier responsabilidad legal por lo acontecido con la enfermera.

“Lamentamos mucho lo que le pasó a Karina (la enfermera), pero es un acto que no estuvo autorizado por mí y que, desafortunadamente, ocupó mi clínica para esto. Nada tengo que ver en el asunto, me dirigiré a los canales legales que tenga que llevar a cabo… Reitero: no fue un acto que yo realicé, y fue en mi clínica, pero sin mi autorización”.

Rolando Samper, dueño de la clínica ‘Samper’.