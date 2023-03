Entregan restos de Carolina Leticia a familiares tras su identificación genética

Tras ser identificados genéticamente, los restos de Carolina Leticia Islas, la joven encontrada sin vida en una barranca de las Lagunas de Zempoala, Morelos, fueron entregados la noche de este martes a sus familiares. Hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos acudió Leticia Dorantes, madre de Carolina, para recibir los restos de su hija. La mujer exigió justicia para Carolina y la detención del feminicida.

“Exijo justicia, justicia, y pues que no se quede impune, y las mamás que levanten la mano y que digan para que no sea una más, como mi hija”.

Dijo que aún tenía la esperanza de que su hija continuara con vida, sin embargo, tras la identificación genética de los restos, dijo que no hay duda de que se trata de ella.

“Yo tenía la esperanza de que no fuera ella, pero desafortunadamente hoy vi que sí es mi hija, me enseñaron pruebas y pues sí, desafortunadamente es mi hija”.

Leticia Dorantes, madre de Carolina

Lucia Franco, prima hermana de Carolina, también se sumó a la exigencia de justicia.

“Estamos con el corazón destrozado toda la familia y lo único que exigimos es justicia de las autoridades, exigimos que busquen a Iván Guadarrama porque él es el culpable, él es el culpable de esto que está pasando y no vamos a descansar, aquí no termina, vamos a seguir luchando hasta encontrar a esa persona. Por fin regresa a casa y no vamos a parar, no vamos a parar y vamos a seguir con esto, porque esto no va a terminar hasta encontrar a esta persona, a Iván Guadarrama”.

Lucía Franco, prima de Carolina