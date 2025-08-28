Financiera para el Bienestar da crédito de hasta 30 mil para mujeres; ve requisitos

GENERANDO AUDIO...

Otorgan créditos para mujeres de hasta 30 mil pesos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

A finales de julio, el Gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de las Mujeres, firmó un convenio con la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) para implementar el programa Mujer LIBERTAD, el cual otorga créditos de 10 mil a 30 mil pesos sin intereses a mujeres que han enfrentado situaciones de violencia y buscan recuperar su autonomía económica.

¿Qué se sabe de la Financiera para el Bienestar?

El esquema contempla la posibilidad de acceder a montos mayores conforme se cumpla con los pagos, además de un acompañamiento integral que incluye diagnóstico, canalización y capacitación para que los proyectos productivos sean sostenibles.

“Muchas mujeres no pueden salir de situaciones de violencia porque dependen económicamente de su agresor. Con este programa buscamos ofrecer una vía real hacia la libertad”, destacó Fabiola Ramírez Arteaga, representante estatal de FINABIEN.

Por su parte, Clarisa Gómez Manrique, titular de la Secretaría de las Mujeres, señaló que romper con ciclos de violencia implica también generar condiciones económicas estructurales para que las mujeres puedan sostenerse por sí mismas.

¿En dónde acudo para el crédito en Morelos?

El programa está disponible a nivel nacional. En Morelos, las interesadas deben acercarse a la Secretaría de las Mujeres, donde recibirán orientación y serán canalizadas con el equipo de evaluación de la Financiera para el Bienestar.

Los documentos para solicitar el crédito son:

INE

CURP

Estar en situación de violencia

Con este convenio, el Gobierno estatal reafirmó su compromiso con la igualdad sustantiva y la construcción de condiciones concretas para una vida libre de violencias.