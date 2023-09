¿Quién es el “Diablo” por quien fue detenido, de nuevo, el fiscal de Morelos?

El caso del “Diablo” fue muy sonado en Morelos. Foto: GettyImages

Esta madrugada, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue liberado, pero, de nueva cuenta, lo reaprehendieron, ahora, por el supuesto delito de tortura en el caso de Juan Alberto, alias, el “Diablo”.

¿Quién es el “Diablo”?

El pasado mes de abril, elementos de la Fiscalía de Morelos detuvieron al “Diablo” por estar relacionado en los delitos de feminicidio y homicidio, en el caso de tres estudiantes que desaparecieron en la zona de Tres Marías, en Huitzilac.

Se localizó a los jóvenes sin vida el 14 de abril en un área conocida como Fierro del Toro

Foto: Fiscalía de Morelos

Uriel Carmona, fiscal de Morelos, aseguró que el “Diablo” tenía diversos delitos en su historia, pero que la detención fue por estar relacionado con la muerte de los tres estudiantes.

“La persona que está detenida está vinculada, está relacionada, eso está en carpeta, no es una conjetura, con el delito de tala clandestina, otros robos y un par de secuestros en los que tiene que ver; sin embargo, la detención es directamente por el feminicidio y los dos homicidios de las víctimas de Fierro del Toro”, señaló Carmona el mes de abril.

Liberan al “Diablo” en Morelos

El 25 de abril, una jueza ordenó dejar en libertad al “Diablo”, ya que consideró que la Fiscalía no acreditó la participación de Luis Alberto en el feminicidio y homicidio de los jóvenes, también, la juzgadora aseguró que hubo inconsistencias en la detención, por lo que ordenó su inmediata liberación.

Acusa a fiscal de nexos con criminales

Un par de días después, Juan Alberto colocó un video en redes sociales en donde aseguró que Uriel Carmona tenía nexos con la delincuencia y protegía a “Erick Criminal”, supuesto líder de un grupo delincuencial.

“Yo sabía que su jefe, al que le paga dinero, se llama Uriel. Ya en la audiencia, viendo que él me acusa de matar a esos chavos, sé que él es Uriel Carmona, jefe de Erick Criminal”.

En ese sentido, el “Diablo” dijo que cuando estaba en el hospital, tras un ataque por parte de “Erick Criminal”, agentes de la Fiscalía acudieron al nosocomio para que firmara una hoja, no le dijeron de qué se trataba, pero dio el domicilio de su abuela para que le avisaran que estaba ahí.

Cuando salió del hospital, agentes llegaron por él y lo detuvieron, le explicaron que era por estar relacionado en la muerte de los tres estudiantes.

“Me golpearon y torturaron. Me decían ‘ya te pusieron… Mataste a esos jóvenes’, y seguían los golpes. Me echaron agua en la cabeza, me pusieron una bolsa de plástico y querían que dijera que yo los maté, que yo los desaparecí”.

Fiscalía de Morelos responde

Luego del video que se viralizó en redes, la Fiscalía negó todo lo relatado por el joven de escasos 22 años, además, mencionó que el “Diablo”, “es integrante de la familia que mantiene el control delincuencial en el municipio de Huitzilac”.

“Luis Alberto, alias, el “Diablo”, es primo hermano de Ernesto N, alias, el “Neto”, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio cometido en el municipio de Huitzilac y es además primo hermano de Elia N, alias, la “Chave”, detenida por el delito de secuestro exprés”.

Sobre los dichos, la autoridad negó todo vínculo:

“Fiscalía General del Estado de Morelos, niega de manera firme lo relatado en dicho video con una duración mayor a los 10 minutos y que su decir no representa verdad alguna sobre los hechos. De lo anterior se precisa, que el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, ni la Institución que representa, mantiene protección o vínculos de grupos que ejercen la violencia en el municipio de Huitzilac y que están relacionados con distintos actos delictivos, por el contrario, se han realizado acciones que han permitido la desarticulación de importantes grupos por delitos como secuestro”.

