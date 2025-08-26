GENERANDO AUDIO...

En Morelos, se prevé implementar ley seca. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que se prevé aplicar ley seca durante las actividades del 15 de septiembre, con el fin de resguardar la integridad de los asistentes, pues, se trata de un evento cívico y familiar.

“En el caso de la venta del alcohol, cada municipio es autónomo, sin embargo, hemos tenido siempre la coordinación permanente para restringir la venta de alcohol en general. Creo, que es un evento cívico y debemos tomarlo como tal, además, es familiar. Nos interesa mucho que las familias estén con la confianza de que va a ser algo tranquilo. Con los comerciantes, también, hemos tenido reuniones de trabajo para delimitar las áreas de venta”, señaló la mandataria.

En conferencia de prensa, con motivos de las fiestas patrias, la gobernadora presentó las actividades del mes de septiembre.

“En Morelos rendimos homenaje a las heroínas que, con valentía y esperanza, forjaron nuestra patria. A 215 años del inicio de la Independencia, celebramos su legado y el orgullo de ser mexicanas”, mencionó el Gobierno de Morelos.

El próximo 15 de septiembre, se presentará Altavista Cumbia Brava a las 22:00 horas. A las 23:00 horas, se realizará el tradicional Grito de Independencia, tras la ceremonia, se presentarán artistas como: Rosy Arango y Espinoza Paz.

Posteriormente, el 16 de septiembre, se realizará el Desfile Cívico Militar. Las actividades serán en la Plaza de Armas

La ley seca se implementa para prevenir:

El consumo de alcohol puede derivar en comportamientos agresivos o altercados, especialmente en eventos masivos como elecciones, fiestas patrias o protestas . Al limitar su venta, se busca reducir estos riesgos

. Al limitar su venta, se busca reducir estos riesgos Se intenta reducir accidentes viales, riñas o delitos relacionados con el consumo de alcohol, principalmente en fechas con alta afluencia en calles o zonas turísticas

En algunas comunidades, se aplica durante fechas religiosas o rituales para preservar el respeto y la solemnidad del momento

