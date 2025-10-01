Hackean número telefónico de diputada del PRI en Morelos

| 10:59 | E. Santiago | Agencias
En Morelos, hackearon el número de una diputada. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Morelos, la diputada Eleonor Martínez denunció que fue víctima de la delincuencia, pues, le hackearon su número telefónico. La legisladora colocó un mensaje en sus redes sociales para alertar a sus contactos.

La priista pidió a sus contactos no prestar atención a mensajes que provengan de su número de teléfono.

“Lamentablemente hace unos momentos fuimos víctimas de la inseguridad y fue robado mi número de teléfono 777 189 0049, que utilizaba para mantener contacto con varios de ustedes, en especial para atender temas de solicitudes de apoyo. Les pido hacer caso omiso a cualquier mensaje o llamada que pueda llegarles de ese número”.

Recomendaciones para proteger tu cuenta de WhatsApp

Para evitar ser víctima de la delincuencia, como la diputada de Morelos, se recomienda usar algunas medidas para evitar un robo como:  

  • Activa la verificación en dos pasos desde Ajustes
  • Configura un PIN seguro en tu buzón de voz
  • No compartas el código de verificación con nadie
  • Ajusta tu privacidad: limita quién ve tu foto de perfil
  • Si te piden dinero por mensaje, llama antes de transferir

