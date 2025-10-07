Investigan a policías por homicidio de joven en Cuernavaca

GENERANDO AUDIO...

En Cuernavaca, Morelos, tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de la entidad se encuentran bajo investigación, luego de su presunta implicación en la muerte de un joven identificado como Luis Ángel “N”, ocurrida la noche del lunes 6 de octubre en la colonia Patios de la Estación.

¿Qué se sabe del asesinato en Cuernavaca?

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron entre las 23:00 y 23:30 horas, cuando la unidad policial A-01194, perteneciente a Torre Lomas, participó en una revisión de los ocupantes de un vehículo SEAT Ibiza blanco sin placas. Esta acción derivó en un enfrentamiento, cuyo saldo fue el fallecimiento del joven.

Tanto la patrulla como las armas de cargo fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos para su análisis por parte de los servicios periciales. Asimismo, los tres policías involucrados rindieron declaración ante el agente del Ministerio Público.

La SSPC informó que la Unidad de Asuntos Internos ya inició un expediente sobre los hechos, y que se presentará un Informe Policial Homologado (IPH) con imágenes en las que también se exhibe un arma de fuego corta hallada en el lugar.

La dependencia estatal aseguró que colaborará con la Fiscalía para esclarecer los hechos y aportar toda la información necesaria. “Actuamos en apego a los derechos humanos, se esclarecerán los hechos y se deslindarán responsabilidades”, afirmó la institución en un comunicado oficial.

Medios locales indicaron que vecinos de la zona contaron que el joven sacó su celular cuando los elementos revisaban el auto, pero, supuestamente, un elemento le disparó.

