Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, niega vínculo con líder criminal: “Siempre con transparencia y honestidad”

El alcalde de Cuautla dijo que siempre ha sido honesto. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Cuautla, Morelos, tras la viralización de un video del alcalde Jesús Corona Damián reunido con un presunto líder criminal, el regidor indicó que está a disposición de las autoridades para cualquier aclaración.

Además, pidió a la ciudadanía no dejarse engañar, pues “la imagen no tiene sustento” y sólo “lo quieren desacreditar”.

“Siempre me he conducido con trasparencia y honestidad, valores que han guiado mi vida personal y pública. No tengo nada que ocultar, nada que temer. Por ello, si las autoridades estatales o federales lo requieren, estoy en total disposición para cualquier aclaración necesaria, con la certeza de que mi actuar ha sido siempre dentro del marco de la ley”.

“Hago un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por información sin sustento, cuyo único propósito es desacreditar el trabajo que hemos venido realizando en beneficio de Cuautla”.

El video se viralizó el día de ayer, donde se observa al alcalde de Cuautla, Morelos, en una reunión con un presunto líder criminal. En el comunicado, Corona Damián menciono que seguirá firme con su compromiso con la seguridad en la región.

En ese sentido, el Gobierno de Morelos ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a los alcaldes de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Lo anterior, derivado del video que circula desde la noche del martes, donde se observa a ambos alcaldes en una reunión con Júpiter Araujo, presunto líder criminal de la zona oriente del estado.