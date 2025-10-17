GENERANDO AUDIO...

Llega el Festival del Mezcal y Queso “Espíritu de la tierra” 2025 a Cuernavaca, con el propósito de celebrar la identidad cultural y productiva del estado, los días 17, 18 y 19 de octubre, a partir de las 10:00 horas en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar en el corazón de la capital de Morelos.

Compromiso con las tradiciones y la economía local

La gobernadora Margarita González Saravia reafirmó su compromiso con la protección de las tradiciones que fortalecen la economía local.

En este sentido, los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado trabajan de manera conjunta para la promoción y resguardo del Mezcal de Morelos, Orgullo Nuestro, una bebida que representa el espíritu y la herencia cultural de la región.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), José Víctor Sánchez Trujillo, subrayó la importancia de impulsar acciones transversales que fortalezcan las raíces culturales y productivas del estado.

”Invitamos a la ciudadanía a participar en el Festival del Mezcal y Queso,’ Espíritu de la Tierra’ 2025. Este tipo de encuentros fortalecen la identidad productiva de la entidad y promueven el consumo responsable de productos elaborados con calidad y tradición”, señaló Sánchez Trujillo.

Más de 120 productores y la marca ”Orgullo Morelos”

El evento, organizado por la Dirección General de MiPyMEs, contará con la participación de 120 productores locales, de los cuales 50 pertenecen a la marca ”Orgullo Morelos’‘, sello distintivo que reconoce los productos de identidad y origen en la tierra morelense.

Además, el festival ofrecerá un espacio gastronómico abierto al público, con la colaboración de la Secretaría de Turismo, donde cocineras tradicionales presentarán platillos típicos que enaltecen la riqueza culinaria de la región.

Foro por un futuro justo y sostenible del mezcal

Como parte de las actividades complementarias, el Congreso del Estado llevó a cabo el foro “El Mezcal en Morelos: de la denominación de origen a un futuro justo y sostenible”.

Con la participación de productores, legisladores y organismos certificadores y especialistas. El objetivo fue fortalecer el reconocimiento del mezcal morelense y promover prácticas sustentables en su producción.

El festival del Mezcal y Queso 2025 forma parte de la cartelera Xochicalco y se consolida como un punto de encuentro entre tradición, sabor y desarrollo económico.

Estas acciones conjuntas reafirman la voluntad del Gobierno del Estado de proteger las raíces productivas, impulsar la economía regional y preservar el legado ancestral que distingue a ” La tierra que nos une”.