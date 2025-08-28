GENERANDO AUDIO...

Lotería Nacional y Morelos lanzan sorteo “México con M de Migrante”

La Lotería Nacional y el Gobierno de Morelos presentaron el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, el primero con causa de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El evento se realizó en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, con el objetivo de rendir homenaje a los paisanos que viven en el extranjero y apoyar su atención y protección a través de recursos consulares y legales.

Durante la ceremonia, la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacaron que este sorteo es un gesto simbólico que busca reconocer el esfuerzo de las y los migrantes, quienes con su trabajo sostienen a sus familias y aportan al desarrollo de México y Estados Unidos.

Sorteo con causa para migrantes mexicanos

El Gran Sorteo Especial No. 303 se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre a las 16:00 horas, fecha que coincide con el inicio de la Independencia de México y del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Con un cachito de 200 pesos, los participantes podrán ganar parte del Premio Mayor de 255 millones de pesos, dividido en 10 premios de 25.5 millones de pesos.

En total, la bolsa asciende a más de 424 millones de pesos, con una emisión de 4 millones de cachitos y 128 premios directos, además de reintegros y premios por aproximación. La transmisión podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de la Lotería Nacional.

El Premio Mayor de 255 mdp estará dividido en 10 premios de 25.5 mdp, se entregarán 128 premios directos, con la siguiente estructura:

10 premios de 25.5 mdp.

5 premios de 10 mdp cada uno.

5 premios de 5 mdp cada uno.

15 premios de 1 mdp cada uno.

18 premios de 500 mil pesos cada uno.

25 premios de 250 mil pesos cada uno.

50 premios de 100 mil pesos cada uno.

2 premios por aproximación de un millón 100 mil pesos.

2 premios por aproximación de 550 mil pesos.

3 mil 999 premios por terminación de 7 mil pesos.

3 mil 999 premios por terminación de 5 mil pesos.

39 mil 999 reintegros.

Podrás seguir la transmisión en vivo del Gran Sorteo Especial No. 303 por el canal oficial de YouTube.

Morelos y su comunidad migrante

La gobernadora Margarita González Saravia recordó que alrededor de 350 mil morelenses radican en Estados Unidos y que en 2024 enviaron más de 22 mil millones de pesos en remesas, recursos que sostienen a miles de familias. Subrayó que cada cachito representa un símbolo de unidad y respaldo hacia quienes mantienen vivo su arraigo con la tierra morelense.

Por su parte, Olivia Salomón resaltó que la Lotería Nacional, con 255 años de historia, se suma al compromiso de reconocer a los migrantes como “héroes y heroínas que impulsan la economía mexicana”.

“Quienes migran no solo sostienen a sus familias desde lejos. Son, como lo ha expresado nuestra presidenta, héroes y heroínas que impulsan la economía mexicana y que también han sido pilares de la prosperidad de los Estados Unidos”, acertó la directora.

Voces de respaldo al sorteo

En el evento participaron migrantes desde ciudades de Estados Unidos y Canadá, quienes expresaron su orgullo por este homenaje. También intervinieron la senadora migrante Karina Isabel Ruíz Ruíz y la directora de Atención a Migrantes, Verónica Giles Chávez, quienes coincidieron en que el sorteo representa un puente de reconocimiento y memoria hacia la diáspora mexicana.

