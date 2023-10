Rebasaba a todos los autos: captan choque de Porsche con autobús en la México-Cuernavaca

El conductor circuló a exceso de velocidad. Foto: Captura de video

En la autopista México-Cuernavaca los accidentes no paran. Ahora, un Porsche chocó con un autobús, luego de rebasar a gran velocidad a varios autos. El video se compartió en redes sociales, donde se aprecia cómo el auto de lujo no logró frenar a tiempo.

Video del choque en la México-Cuernavaca de un Porsche

Varios usuarios compartieron el video en las redes sociales, como @NOTICHILANGO. La grabación la realizaron desde otro vehículo, al parecer, también deportivo. El Porsche rebasó a gran velocidad a diversos autos.

Ver más Así terminaron las carreritas de Porsche en la #Mexico a #Cuernavaca pic.twitter.com/Cn66WQ2hPJ — NOTICHILANGO 🇲🇽 (@NOTICHILANGO) October 15, 2023

No es un secreto que la México-Cuernavaca se use por automovilistas y motociclistas como pista de carreras, por ello, frecuentemente se reportan accidentes. En esta ocasión, el Porsche, color fucsia, rebasó por el carril de baja velocidad a un auto, luego, con gran velocidad, pasó a otro. Sin embargo, al salir de la curva, al parecer, no vio al autobús.

El conductor del carro de alta gama no calculó muy bien el espacio. Además, el exceso de velocidad no le ayudó, porque no frenó a tiempo e impactó de costado al autobús.

Por el golpe, el Porsche impactó contra el muro de contención central y quedó dañado

Por accidente en la México-Cuernavaca, donde se vio involucrado un Porsche, no hubo heridos

Desde dentro de la cabina del otro auto, en donde se grabó el video, se escucha la sorpresa de quien iba a bordo. En ese sentido, se compartió una foto de los daños que sufrió el auto. Uno de los costados quedó prácticamente destrozado; al parecer, no hubo personas lesionadas.

Hasta el momento, autoridades no mencionaron si el video es reciente, pero Capufe (Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos) reportó un percance el domingo. Sin embargo, no se sabe si fue el del Porsche.