El “Gladiador de Oro”, Alan Pérez. Foto: Gobierno de Morelos

En Morelos, Alan Pérez es un ejemplo porque además de ser campeón nacional de lucha olímpica, su historia de vida es inspiradora, pues, está llena de valores y dedicación. Detrás de la impresionante actuación del joven atleta que se alzó con la medalla de oro en los recientes Nacionales Conade Tabasco 2023 en la categoría Sub20 división -92 kilogramos, se encuentra un joven trabajador.

El “Gladiador de Oro” de Morelos

Alan Yahir Pérez Uribe, conocido como el “Gladiador de Oro,” no solamente es un destacado luchador olímpico, sino también un emprendedor ejemplar que combina su pasión por el deporte con el trabajo duro en su negocio familiar.

Al centro Alan, luciendo la presea. Foto: Gobierno de Morelos

Alan, oriundo de Morelos, no solo se entrena diariamente para mantener su alto nivel competitivo en la lucha olímpica, sino que también se dedica, junto a sus padres y hermanos, a la venta de lencería y corsetería en diversos tianguis de la región.

Los días del “Gladiador de Oro” se dividen entre el esfuerzo en el centro de combate y el compromiso en el negocio familiar. Trabaja arduamente desde las primeras horas de la mañana para acomodar el puesto en diferentes tianguis a lo largo de la semana, brindando un servicio amable a sus clientes y presentando su propia marca de accesorios, “Aliss,” que él mismo ha creado como sastre y diseñador.

“Me gusta ser emprendedor, siempre ayudo con gusto a mis padres ganándome el pan de cada día. Trato de ser amable con los clientes y doy lo mejor tanto como vendedor como luchador. Empiezo a trabajar desde la madrugada para acomodar el puesto, por las tardes me voy a entrenar y cuando tengo competencias nacionales mis papás y hermanos me cubren en el negocio”.

El Instituto del Deporte de Morelos (INDEM) destacó los logros sobresalientes de Alan Pérez en el mundo del deporte. Entre sus múltiples galardones están la medalla de oro en la Olimpiada Nacional Chetumal 2019, plata en los Nacionales Conade Monterrey 2021, y la medalla de oro en los Nacionales Conade Villahermosa 2023.

Además, ha representado a México como Seleccionado Nacional Mexicano en varias justas panamericanas de su disciplina, obteniendo dos medallas de plata y una de bronce.

El joven atleta también ganó el Premio Estatal del Deporte y el Premio Estatal de la Juventud en la edición 2020, logros que atribuye en gran medida a sus entrenadores, Antonio Morán Lagunas y Wendy Lizette García Patiño, quienes le han inculcado el amor por el deporte desde sus inicios.

Ver más Alan Pérez es campeón nacional de lucha olímpica y ejemplo de juventudhttps://t.co/WtzgLHpaW2 pic.twitter.com/66xNWKQmUX — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) October 4, 2023

Mirando hacia el futuro, Alan Pérez tiene metas ambiciosas. Planea que el año 2024 sea su último año en los Nacionales Conade y está trabajando arduamente para refrendar su título con otra medalla de oro. Además, tiene la aspiración de estudiar la Licenciatura en Psicología.

“El 2024 será mi último año en Nacionales Conade, así que me estoy preparando para despedirme de mi ciclo juvenil con un oro más. No es fácil enfrentar a los mejores de México, pero tengo la mentalidad de no rendirme ante cualquier adversidad. Posteriormente, buscaré un lugar en Selección Nacional categoría elite para competir en algún evento internacional; además, buscaré estudiar la Licenciatura de Psicología”, finalizó el gladiador.