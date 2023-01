Morelos: corre más de 100 km para ayudar a niño con hidrocefalia

Rafael Guerrero corrió más de 100 kilómetros (km) durante 12 horas sin parar para apoyar a Diego, un niño diagnosticado con hidrocefalia en el municipio de Cuautla, Morelos.

Con 70 años de edad y de oficio albañil, desde hace más de 20 años, don Rafa es maratonista y apoya a pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas. Esta vez, conoció el caso de Diego en una tortillería cercana a su casa.

“Pusieron una alcancía para pedir apoyo, porque se iba a operar el 28 de enero la hidrocefalia para drenarle el agua de su cerebro; entonces, contacté a la familia y le dije: ‘Bueno, yo puedo apoyarlos corriendo unas horas, lo he hecho otras veces y todo’, no me creía en el principio, pero cuando vieron notas y todo eso, se hizo”.

Rafael Guerrero, maratonista.