Roberto Carlos, alias el “Ratón”. Foto: Gobierno de Morelos

En 2019, la vida de Roberto Carlos Gómez Guzmán, oriundo de Morelos, dio un giro inesperado debido a un incidente que marcó un antes y un después en su existencia. Sin embargo, a través de la perseverancia, la disciplina y una pasión incansable por el deporte, logró una sorprendente transformación, convirtiéndose en uno de los destacados especialistas en para powerlifting en la entidad.

Fue el Instituto del Deporte de Morelos (Indem Morelos) quien dio a conocer este inspirador relato de superación

Según el informe, la historia de Roberto Carlos se entrelaza con el Centro Médico de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca, Morelos, donde comenzó su rehabilitación física. Fue allí donde tuvo la oportunidad de conocer a Germán Villa Castañeda, el director general de esta institución, quien no solo facilitó su acceso a las instalaciones, sino que también lo impulsó a explorar el mundo del para powerlifting.

“Me apasioné por el levantamiento de potencia adaptado. Empecé con cargas modestas en la barra, pero gracias a mi profesor Raúl Pacheco, he logrado elevar un máximo de 60 kilos. Estoy seguro de que puedo cargar aún más, y voy a luchar por aumentar mi nivel. También me he enfocado en las mancuernas, notando un incremento significativo en la fuerza de mis brazos, lo cual es esencial para mi movilidad”, declaró el “Ratón”.

Ver más Es Carlos Gómez de los mejores especialistas morelenses de para-powerlifting https://t.co/9rgAsJnM5C pic.twitter.com/uSEiioLloF — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) October 1, 2023

Este compromiso con el deporte rindió frutos notables. En el Campeonato Estatal Multidisciplinario en Silla de Ruedas, Amputados y Talla Baja, Roberto Carlos, apodado “Ratón” por amigos y familiares, se alzó con la medalla de bronce.

Además, en la “Rodada Deportiva: De Corazón por la Inclusión”, un evento organizado por el Sistema Estatal DIF (SEDIF) Morelos, ganó la medalla de plata en la disciplina de “handbikes”, que también practica con éxito.

Roberto Carlos Gómez Guzmán, “Ratón” con el apoyo de su familia, encontró en el deporte su mejor aliado emocional y físico. Su esposa, hijas y madre son su principal motivación para seguir adelante.

¿Qué es el para powerlifting?

Es una disciplina paralímpica que ha ganado notoriedad desde Sídney 2000, y México ha destacado en el podio en numerosas ocasiones. Se trata de un deporte de fuerza, pues, los atletas deben de bajar una barra (con peso) hasta su pecho, luego la deben de empujar hasta extender los brazos totalmente.