El Gobierno de Morelos envío al Congreso local una solicitud para que los legisladores separaran del cargo al fiscal Uriel Carmona. De acuerdo con el documento, la petición es porque el funcionario no cumple con el requisito de no estar sujeto a un proceso penal, dado que está vinculado a cuatro causas.

Además, según el documento, establece, también, como una causa para destituirlo porque durante los 48 días que estuvo en prisión no solicitó licencia al cargo, a lo que estaba obligado.

Sin embargo, los diputados no se pronunciaron al respecto, por lo que, luego de más de tres horas, la comparecencia terminó y Uriel Carmona se retiró aún con el cargo de fiscal.

Comparece Uriel Carmona, fiscal de Morelos, ante el Congreso

Como parte de un informe semestral de actividades, el fiscal Uriel Carmona Gándara compareció este jueves ante el Pleno del Congreso de Morelos.

En evento público por primera vez desde el 22 de septiembre, fecha en que fue liberado del penal de máxima seguridad de El Altiplano, el fiscal de Morelos explicó durante cerca de 30 minutos los logros de la Fiscalía en el periodo febrero-agosto.

En la sesión de preguntas y respuestas, diputados tanto del PAN, como del PT y de RSP evitaron cuestionar a Carmona Gándara sobre las acusaciones en su contra por el feminicidio de Ariadna Fernanda, crimen por el cual está sujeto a proceso.

Fue hasta el turno del morenista Arturo Pérez Flores cuando el legislador pidió la separación del cargo del fiscal.

“Ante este panorama reitero mi llamado del pasado mes de diciembre, cuando el feminicidio de Ariadna empezó a trascender por la denuncia de sus familiares, ese día, licenciado Carmona, le solicité respetuosamente que se separara de la titularidad de la Fiscalía General de Morelos para que las indagatorias del feminicidio no se vieran obstaculizadas, hoy reitero ese exhorto, de que se separe del cargo, específicamente por el alto nivel de impunidad que padecemos los morelenses”.

Tras el primer embate, Uriel Carmona respondió enfáticamente que no lo hará: “el sistema constitucional, el sistema jurídico que nos rige me permite válidamente seguir en el cargo y enfrentar estos procesos. No tengo pensado renunciar ni separarme del cargo”.

La diputada panista, Andrea Gordillo, cuestionó a Uriel Carmona sobre cuáles serán las acciones que emprenderá desde la Fiscalía General para evitar que el Gobierno de la Ciudad de México continúe transgrediendo la soberanía del estado de Morelos en su persecución “política”.

Ante esto, Uriel Carmona aseguró que no va a politizar:

“Lo que vamos a hacer es lo que hacemos todos los días: trabajar con responsabilidad y respeto, no meternos en política; usted acaba de decir claramente que no está bien politizar un feminicidio. La Fiscalía es un órgano constitucional autónomo cuya función es investigar y poner a los probables responsables ante las autoridades jurisdiccionales, ante los jueces, sin hacer señalamientos ni acusaciones infundadas, sin fabricar pruebas, esa es la garantía que en Morelos hay en la Fiscalía del estado”.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís, preguntó al fiscal durante la comparecencia si es culpable de los cargos que se le imputan, por lo anterior, del fiscal de Morelos argumentó no ser responsable.

“No, señor diputado, por supuesto que no soy responsable de ninguno de esos señalamientos, todo eso tiene tintes políticos, por lo que utilizando los medios de defensa a mi alcance he logrado mi libertad y siempre estaré dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad para aclarar cualquier imputación. Sepa el pueblo de Morelos que el fiscal del estado es una persona decente, seria y que no tengo nada de que avergonzarme. Eventualmente, voy a limpiar mi nombre y el de mi familia y esto se va a aclarar”.

