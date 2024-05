Obispo de Chilpancingo deja el hospital; se reserva su derecho a declarar

Salvador Rangel, Obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, fue dado de alta voluntaria del hospital privado donde se encontraba internado en Cuernavaca, Morelos.

Tras unos minutos de ser retenido por la Fiscalía de Desaparición de Personas, quienes le solicitaban su declaración de los hechos, fue trasladado a su domicilio en Jiutepec, por su representante legal y familiares.

“La Fiscalía de Desaparición de Personas nos dio todas las facilidades para que él se retirara sin ningún problema, todo está transcurriendo de manera normal, él se retira a su domicilio, su familia me contactó porque, al parecer, no lo dejaban salir del hospital, entonces llegamos y ya hicimos las declaraciones correspondientes y él se retira a su domicilio”. Luis Alberto Gasca Cisneros | Representante legal

De acuerdo con el abogado, el Obispo, ateniéndose a su derecho constitucional de guardar silencio, se reservó su derecho a declarar debido a que su estado de salud aún es delicado.

“Él en su momento, si es su deseo, él rendirá sus declaraciones pertinentes, obviamente, eso será cuestión de que lo platique él con su familia y con un servidor para ver si es lo más pertinente rendir una declaración. Ahorita, en este momento, él se retira a su domicilio a descansar, a restablecerse, porque sí estaba muy delicado de salud, no podía hablar muy bien, él estaba, está en un estado de salud muy delicado”. Luis Alberto Gasca Cisneros | Representante legal

El abogado del prelado informó que hasta el momento, el obispo únicamente les ha hecho saber que se detuvo en una tienda de conveniencia para comprar algo y desde ese momento ya no recuerda nada.

“Lo que a mí me manifestó el Monseñor es que él salió de su domicilio, se detuvo en un Oxxo a comprar algo y de ahí él perdió el conocimiento, no recuerda si lo golpearon, si le dieron algo a oler, no me mencionó nada de eso”. Luis Alberto Gasca Cisneros | Representante legal

Sobre la información de que no se trató de un secuestro exprés, el abogado aseguró que será cuando el obispo esté en condiciones de declarar que continuarán las investigaciones.

Obispo entró por su propia voluntad al motel

El comisionado de Seguridad de Morelos (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró, este jueves, que, de acuerdo con datos recabados, el obispo de Chilpancingo entró por su propia voluntad al motel donde fue encontrado.

El obispo Salvador Rangel fue reportado como desaparecido la mañana del lunes y encontrado por la tarde en un hospital de Cuernavaca, Morelos.

“Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró”.