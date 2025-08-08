¿Otro caso de censura? Regidora de Morelos acusa a reportero por violencia política tras críticas

Demandan a periodista por violencia política de género. Foto: Shutterstock

El periodista originario de Cuautla, Morelos, Paco Cedeño, fue demandado por presunta violencia política de género por la regidora municipal Anita Sánchez Guerra.

“No puedo hablar abiertamente hasta que (sepa) que es lo qué quieren. Bueno, un intento más de censura”, dijo Paco Cedeño en entrevista a medios.

Además, el periodista no sólo enfrenta a Sánchez Guerra, pues, también la senadora Juanita Guerra lo demandó por la misma causa. Todo surgió porque en una transmisión de su noticiario cuestionó su trabajo.

  • Por lo pronto, el periodista no puede hablar de ellas; entre las medidas que se pedirían es que se disculpe y pague una multa de 60 mil pesos.

“Hago un trabajo honesto. No acaricio a los políticos, si están haciendo algo mal hay que señalarlo porque son nuestros impuestos. Si hay bien, también, hay que decirlo. Aquí la verdad siempre ha estado por delante con Paco Cedeño. Que no gusta como digo las cosas, a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades públicamente”.

Confrontan a periodista en Cuautla, Morelos

El comunicador relató que cuando realizaba una transmisión fue increpado por la regidora Anita Sánchez, la cual, lo acusó de mal informar a la gente y que era aviador de otro municipio.

  • Hasta el momento, el periodista no puede hablar de las servidoras hasta que se resuelva la situación legal.

