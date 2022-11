Paracaidismo en Tequesquitengo: evento internacional llega a Morelos

Paracaidistas de diversos estados de la República Mexicana y de otros países saltaron a 13 mil pies de altura y abrieron su paracaídas un kilómetro y medio antes de acuatizar en el lago de Tequesquitengo, en el municipio de Jojutla, en el estado de Morelos.

Se trata de la tercera edición del Level Up to Sky, evento que cada año reúne a poco más de 30 paracaidistas internacionales y nacionales, certificados para ejecutar un salto único en el mundo.

“Superriquísimo y aterrizar en el lago está increíble y aparte que te reciban con tanto público está impresionante”.

“Desde que lo probé es una adicción, ya no puedes dejar de aventarte. La primera vez, con miedo, dices: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? Me puedo matar, me puedo romper una pierna, un brazo’, pero ya conforme le vas agarrando y vas aventándote más, más y más, vas perdiendo el miedo y se vuelve algo adictivo”.