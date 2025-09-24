¿Qué se sabe del robo en la casa de Noroña en Tepoztlán?

GENERANDO AUDIO...

Fernández Noroña reportó el robo en redes sociales. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El senador Gerardo Fernández Noroña denunció el robo en la vivienda de la persona que le vendió su casa en Tepoztlán, Morelos. Recordemos que las dos casas comparten predio.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el senador informó: “Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien”.

Emma, su actual pareja del senador, presuntamente estaba cuando se presentó el robo. La propiedad de Fernández Noroña se encuentra en el mismo predio que el de la vendedora, valuada en aproximadamente 12 millones de pesos (mdp). En otro mensaje publicado en su red social, el legislador compartió la imagen de una camioneta que, según señaló, fue vista en las inmediaciones del predio el día anterior y no cuenta con registro del REPUVE.

“Ayer, esta camioneta estuvo por la casa de Tepoztlán y las placas no tienen registro en el REPUVE”, escribió

¿Qué se sabe del robo en Tepoztlán, Morelos?

El robo ocurrió el martes 23 de septiembre, aunque fue durante la madrugada de este miércoles cuando el legislador dio a conocer el hecho. Hasta el momento, no se han ofrecido más detalles sobre el atraco.

Cabe recordar que, en agosto pasado, el alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz, declaró que la casa de Fernández Noroña no paga impuestos municipales, ya que no está registrada ante el catastro local.

En entrevista, Quiroz señaló que la propiedad no cuenta con registro en el catastro de Tepoztlán ni hay constancia del pago de contribuciones.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]