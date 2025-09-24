Raro video: camioneta se sale del carril, vuelca, se reincorpora y sigue su camino en Morelos

GENERANDO AUDIO...

En Cuernavaca, Morelos, una camioneta volcó. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Cuernavaca, Morelos, el conductor de una camioneta perdió el control y salió del camino. La unidad volcó sobre uno de sus costados, pero, debido a la velocidad, sus neumáticos se reincorporaron al pavimento y continuó su marcha.

Video del accidente en Cuernavaca, Morelos

El video fue publicado por la cuenta @QuePocaMadre_Mx y el accidente ocurrió el pasado 20 de septiembre del presente año. En las imágenes se observa a una camioneta blanca salirse del camino; la unidad voló algunos metros, cayó de costado y se volcó.

Sin embargo, por la velocidad, la camioneta impactó con la banqueta, lo que facilitó que se reincorporara sobre sus cuatro ruedas. El percance sucedió a las 19:19 horas en Cuernavaca, Morelos. El conductor corrió con mucha suerte, ya que, al parecer, no resultó con lesiones.

¿Por qué se incorporó la camioneta al camino?

La alta velocidad generó suficiente inercia y fuerza centrífuga como para que, tras el impacto lateral y la volcadura, el impulso continuara y ayudara a reincorporar la unidad sobre sus cuatro ruedas.

Impacto con la banqueta o un desnivel: Al volcarse, la camioneta pudo haber chocado con la banqueta o algún objeto fijo (como una cuneta o un tope), lo que provocó un rebote o levantamiento que facilitó el giro completo y la reincorporación.

La camioneta podría haber tenido una distribución de peso favorable (por ejemplo, más carga del lado opuesto al que volcó), lo que ayudó a completar el giro y regresar a su posición original.

El terreno o la pendiente donde ocurrió el accidente pudo haber influido: una inclinación o desnivel pudo haber favorecido el “giro natural” de la unidad hacia su eje normal.

