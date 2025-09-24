Raro video: camioneta se sale del carril, vuelca, se reincorpora y sigue su camino en Morelos

| 10:54 | E. Santiago | Agencias
raro-video-camioneta-se-sale-del-carril-vuelca-se-reincorpora-y-sigue-su-camino-en-morelos
En Cuernavaca, Morelos, una camioneta volcó. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Cuernavaca, Morelos, el conductor de una camioneta perdió el control y salió del camino. La unidad volcó sobre uno de sus costados, pero, debido a la velocidad, sus neumáticos se reincorporaron al pavimento y continuó su marcha.

Video del accidente en Cuernavaca, Morelos

El video fue publicado por la cuenta @QuePocaMadre_Mx y el accidente ocurrió el pasado 20 de septiembre del presente año. En las imágenes se observa a una camioneta blanca salirse del camino; la unidad voló algunos metros, cayó de costado y se volcó.

Sin embargo, por la velocidad, la camioneta impactó con la banqueta, lo que facilitó que se reincorporara sobre sus cuatro ruedas. El percance sucedió a las 19:19 horas en Cuernavaca, Morelos. El conductor corrió con mucha suerte, ya que, al parecer, no resultó con lesiones.

¿Por qué se incorporó la camioneta al camino?

  • La alta velocidad generó suficiente inercia y fuerza centrífuga como para que, tras el impacto lateral y la volcadura, el impulso continuara y ayudara a reincorporar la unidad sobre sus cuatro ruedas.
  • Impacto con la banqueta o un desnivel: Al volcarse, la camioneta pudo haber chocado con la banqueta o algún objeto fijo (como una cuneta o un tope), lo que provocó un rebote o levantamiento que facilitó el giro completo y la reincorporación.
  • La camioneta podría haber tenido una distribución de peso favorable (por ejemplo, más carga del lado opuesto al que volcó), lo que ayudó a completar el giro y regresar a su posición original.
  • El terreno o la pendiente donde ocurrió el accidente pudo haber influido: una inclinación o desnivel pudo haber favorecido el “giro natural” de la unidad hacia su eje normal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

¿Quiénes recibirán aguinaldo en 2025? Requisitos y fechas para pensionados

Pensiones

¿Quiénes recibirán aguinaldo en 2025? Requisitos y fechas para pensionados

OMS responde a Donald Trump: “No existe evidencia concluyente que confirme relación entre autismo y uso de paracetamol”

Salud

OMS responde a Donald Trump: “No existe evidencia concluyente que confirme relación entre autismo y uso de paracetamol”

Sube educación, vivienda y pollo: inflación refleja 3.74% al alza en primera quincena de septiembre

Negocios

Sube educación, vivienda y pollo: inflación refleja 3.74% al alza en primera quincena de septiembre

Tarjetas Yo Jalisco: arranca segunda entrega y refrendo de la primera

Jalisco

Tarjetas Yo Jalisco: arranca segunda entrega y refrendo de la primera

Etiquetas: , ,