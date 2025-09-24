Raro video: camioneta se sale del carril, vuelca, se reincorpora y sigue su camino en Morelos
En Cuernavaca, Morelos, el conductor de una camioneta perdió el control y salió del camino. La unidad volcó sobre uno de sus costados, pero, debido a la velocidad, sus neumáticos se reincorporaron al pavimento y continuó su marcha.
Video del accidente en Cuernavaca, Morelos
El video fue publicado por la cuenta @QuePocaMadre_Mx y el accidente ocurrió el pasado 20 de septiembre del presente año. En las imágenes se observa a una camioneta blanca salirse del camino; la unidad voló algunos metros, cayó de costado y se volcó.
Sin embargo, por la velocidad, la camioneta impactó con la banqueta, lo que facilitó que se reincorporara sobre sus cuatro ruedas. El percance sucedió a las 19:19 horas en Cuernavaca, Morelos. El conductor corrió con mucha suerte, ya que, al parecer, no resultó con lesiones.
¿Por qué se incorporó la camioneta al camino?
- La alta velocidad generó suficiente inercia y fuerza centrífuga como para que, tras el impacto lateral y la volcadura, el impulso continuara y ayudara a reincorporar la unidad sobre sus cuatro ruedas.
- Impacto con la banqueta o un desnivel: Al volcarse, la camioneta pudo haber chocado con la banqueta o algún objeto fijo (como una cuneta o un tope), lo que provocó un rebote o levantamiento que facilitó el giro completo y la reincorporación.
- La camioneta podría haber tenido una distribución de peso favorable (por ejemplo, más carga del lado opuesto al que volcó), lo que ayudó a completar el giro y regresar a su posición original.
- El terreno o la pendiente donde ocurrió el accidente pudo haber influido: una inclinación o desnivel pudo haber favorecido el “giro natural” de la unidad hacia su eje normal.