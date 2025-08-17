Reportan asesinato del influencer Camilo Ochoa, el “Alucín”, en Morelos

GENERANDO AUDIO...

El influencer Camilo Ochoa, conocido en redes sociales como “El Alucín”, fue asesinado dentro de un domicilio en Temixco, Morelos; era señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el homicidio ocurrió al interior de un inmueble ubicado en la calle Laureles del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, municipio de Temixco, colindante con la capital morelense.

Mientras que el cuerpo tenía múltiples impactos de arma de fuego. Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos ya inició con la investigación correspondiente, toda vez que el inmueble fue asegurado para la realización de las primeras diligencias.

Así ocurrió el ataque

Publicaciones periodísticas destacan que testigos señalaron que un hombre encapuchado, vestido con sudadera gris y pantalón de mezclilla, irrumpió en el domicilio y disparó contra Ochoa, y escapado en un vehículo Chevrolet blanco. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Ochoa, conocido por su participación en una entrevista con la periodista Adela Micha que lo volvió viral, acumulaba miles de seguidores en redes sociales: 348 mil en YouTube, 206 mil en Instagram y más de 330 mil en TikTok.

En enero de 2025, su nombre apareció en volantes repartidos en Culiacán junto a otros presuntos integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. En dicho boletín también se mencionaba a figuras como el cantante Peso Pluma y el creador de contenido Markitos Toys.

La Fiscalía no ha confirmado oficialmente nexos criminales, pero informes periodísticos lo relacionaban con la célula de “Los Sapitos”, ligada a la estructura de La Chapiza.