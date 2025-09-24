GENERANDO AUDIO...

Gerardo Fernández Noroña. Foto: Cuartoscuro.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, denunció haber sido víctima de intimidación, luego de que personas desconocidas ingresaron a la propiedad que habita en Tepoztlán, Morelos, y robaron diversos artículos.

“Asaltaron la casa de la dueña, el predio tiene dos construcciones, la casa que yo estoy pagando que es la construcción mayor, y una construcción más pequeña que es la que se quedó la dueña, esa es la que asaltaron, se llevaron cuatro chamarras, un salami, un queso y una computadora, la computadora no tiene ninguna información que les sea de utilidad”, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

El expresidente del Senado, se dijo indignado por el hecho, al que calificó como acto cobarde.

“Estoy indignado porque es un acto cobarde, estoy indignado porque saben perfectamente que ahí viven dos mujeres solas, yo no puedo estar yendo a Tepoztlán todos los días, con las responsabilidades que tengo, no tengo posibilidades de hacerlo y yo creo que también quieren intimidar a la dueña, yo le dije, mira si quieres dar marcha atrás con el tema de la venta yo no tengo problema, ella está firme”, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena.

Descartó buscar alguna medida de protección por parte de las autoridades.

[TE PUEDE INTERESAR: Casa en Tepoztlán de Gerardo Fernández Noroña fue adquirida de manera irregular]

“Yo creo que estaban buscando el contrato de compra venta ¿Va a reforzar la seguridad? Pues yo creo que voy a poner unas cámaras más, tomar nota de que la cámara funcione de tal manera que si cortan el internet siga funcionando, cosas de esa naturaleza, no estoy pidiendo ninguna cosa, en especial…”, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Reveló que la dueña de la propiedad presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Justicia del estado de Morelos, y aprovechó el hecho para criticar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

“Ahora resulta que tener una casa es incorrecto, ahora resulta, otra vez, Alejandro Moreno tiene una casa de 300 millones de pesos, su reloj vale lo que vale la casa que yo estoy pagando en abonos y no pasa nada, el tipo se puede echar una hora con ustedes diciendo necesidades y tan tranquilo…”, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

