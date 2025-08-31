Se presenta carambola múltiple en la autopista México-Cuernavaca; video

GENERANDO AUDIO...

Accidente en la autopista México-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La mañana de este domingo 31 de agosto se presentó una carambola múltiple a la altura del Kilómetro 51 de la autopista México-Cuernavaca, antes de llegar a Tres Marías; debido a este accidente hubo afectaciones en el tránsito. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de los automóviles accidentados tras el choque.

Así el choque múltiple de esta mañana en la Autopista México-Cuernavaca, kilómetro 41. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/GPmL9dXEez — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 31, 2025

Carambola múltiple este domingo en la México-Cuernavaca

Alrededor de las 8 de la mañana, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó en redes sociales que debido a un choque múltiple se cerró a la circulación de la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 51 con dirección al sur, en el municipio de Huitzilac, Morelos.

De momento aún no hay un reporte oficial que explique cómo se presentó la carambola, aunque medios locales informan que un vehículo de la marca Nissan se frenó de golpe en el carril de alta velocidad y esto provocó el choque múltiple. Se menciona que en el accidente se vieron involucrados al menos ocho autos.

A las 10:30 de la mañana, la Capufe anunció que se restableció la circulación en el kilómetro 51 de la México-Cuernavaca tras atender el accidente. A los automovilistas se les recomienda manejar con precaución al transitar por la zona.

Por otra parte, también en la misma autopista pero en el kilómetro 66 con dirección a la Ciudad de México, se presentó otro accidente. De acuerdo con el reporte de la Capufe, un automóvil se salió del camino y chocó contra una barrera metálica.

