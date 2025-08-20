Supuesto audio relaciona al “Mini Lic” con el asesinato de Camilo Ochoa, el “Alucín”, en Morelos

GENERANDO AUDIO...

El 16 de agosto asesinaron al “Alucín” en Morelos. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Tras el asesinato del influencer Camilo Ochoa, el “Alucín”, en Morelos, el medio Pie de Nota reveló audios que indicarían que el narcotraficante Dámaso López Serrano, alias “Mini Lic”, hijo de Dámaso López, el “Licenciado”, estaría relacionado con el asesinado del creador de contenido.

¿Qué se sabe de los audios?

El periodista Luis Chaparro, en su noticiero de YouTube Pie de Nota, compartió los audios, donde, presuntamente, el “Mini Lic” habría contratado a un hacker para rastrear al “Alucín”.

Luego de varios intentos por localizar al creador de contenido, lo ubicaron en el estado de Morelos y, posteriormente, el “Alucín” fue asesinado el sábado 16 de agosto.

El “Mini Lic” está detenido en Estados Unidos

Camilo Ochoa era uno de los influencers que apareció en los volantes lanzados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en enero pasado, en donde se le relacionaba con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

En dicho mensaje se le acusó a él y a otros creadores de contenido de lavar dinero para dicha empresa criminal

Investigación sigue en Morelos

Sobre el caso del “Alucín”, el secretario de Seguridad Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, indicó que el influencer no vivía en el estado y que se trató de un hecho aislado.

En ese sentido, se sabe que tres personas están implicadas. La investigación está en manos de la Fiscalía de Morelos, concluyó el secretario.