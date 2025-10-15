todo-sobre-la-feria-de-la-cecina-y-tianguis-grande-en-yecapixtla-2025

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Archivo

En el Ex Convento de San Juan Bautista se presentaron las actividades de la Feria de la Cecina y Tianguis Grande Yecapixtla 2025, considerada una de las festividades más emblemáticas de Morelos, que destaca por su gastronomía, hospitalidad y arraigo cultural.

El evento fue encabezado por Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo del estado, acompañado por el presidente municipal Heladio Rafael Sánchez Zavala y el diputado local Francisco Erick Sánchez Zavala, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso.

Del 23 al 31 de octubre se realizará la Feria de la Cecina

Durante su intervención, Altafi Valladares enfatizó que esta feria refuerza el compromiso de Morelos con el turismo gastronómico como motor de desarrollo local y comunitario. Además, anunció que la Cecina de Yecapixtla avanza en su proceso para obtener la denominación territorial, un reconocimiento que avalará su autenticidad y conexión con la tierra y su gente.

Por su parte, el alcalde Heladio Rafael Sánchez Zavala destacó que la trigésima segunda edición contará con una amplia cartelera de actividades culturales, artísticas y gastronómicas, invitando a familias y visitantes a disfrutar de un espacio donde convergen historia, fe y sabor.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El diputado Francisco Erick Sánchez Zavala ratificó el respaldo del Congreso para fortalecer el turismo como fuente de identidad y desarrollo regional. Además, autoridades de Tecate reconocieron la importancia de compartir experiencias con Yecapixtla, promoviendo la gastronomía local como herramienta para impulsar destinos con historia y sabor.

La Feria de la Cecina y Tianguis Grande se consolida como un referente del turismo gastronómico en México, donde la comunidad, la tradición y el trabajo local se unen para celebrar la riqueza cultural de Yecapixtla. Visitar este municipio es una oportunidad para conocer su historia y compartir el orgullo de un pueblo que transforma su herencia en futuro.